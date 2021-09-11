Thursday, Sept. 9
Elysian Fields 41, Winona 0
Friday, Sept. 10
Longview 46, Tyler Legacy 20
Tyler 40, Nacogdoches 12
Bullard Brook Hill 22, Tenaha 12
Tyler All Saints 32, Lewisville Founders Classical 22
Westlake Academy 43, Bishop Gorman 0
Colleyville Covenant 48, Grace 6
Magnolia West 28, Lufkin 14
Pine Tree 42, Kilgore 27
Chapel Hill 35, Hallsville 16
Marshall 41, McKinney North 29
Corsicana 23, Whitehouse 7
Henderson 21, Jacksonville 6
Van 35, Lindale 31
Athens 43, Fairfield 14
Rusk 21, Palestine 18
Troup 34, Bullard 20
Sunnyvale 49, Brownsboro 14
Spring Hill 48, White Oak 14
Tatum 46, Pittsburg 21
Gilmer 48, Atlanta 6
West Rusk 24, Mineola 17
Gladewater 15, Center 14
Liberty-Eylau 49, Jefferson 14
Daingerfield 58, Sabine 30
Dallas Parish Episcopal 35, Malakoff 9
Harmony 41, New Diana 7
Arp 33, Garrison 7
Waskom 60, Shelbyville 14
Mount Vernon 42, Omaha Paul Pewitt 16
Winnsboro 35, Hughes Springs 14
Eustace 38, Palestine Westwood 21
Ore City 28, Big Sandy 19
Harleton 44, Rivercrest 26
Linden-Kildare at DeKalb, canceled
Carlisle at Alto, canceled
Beckville 40, Maud 0
Hawkins 41, Boles 18
Alba-Golden 53, Union Grove 19
Huntington 43, Frankston 12