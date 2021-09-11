Tave
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Tyler High’s Kadarius Tave (5) forces a fumble from Nacogdoches quarterback Gus Smith (4) Friday against Nacogdoches at Dragon Stadium. He had four tackles, a sack and three quarterback hurries in the Lions' 40-12 win. He also recovered two fumbles, caused a fumble and blocked an extra-point attempt.

Thursday, Sept. 9

Elysian Fields 41, Winona 0

Friday, Sept. 10

Longview 46, Tyler Legacy 20

Tyler 40, Nacogdoches 12

Bullard Brook Hill 22, Tenaha 12

Tyler All Saints 32, Lewisville Founders Classical 22

Westlake Academy 43, Bishop Gorman 0 

Colleyville Covenant 48, Grace 6

Magnolia West 28, Lufkin 14

Pine Tree 42, Kilgore 27

Chapel Hill 35, Hallsville 16

Marshall 41, McKinney North 29

Corsicana 23, Whitehouse 7

Henderson 21, Jacksonville 6

Van 35, Lindale 31

Athens 43, Fairfield 14

Rusk 21, Palestine 18

Troup 34, Bullard 20

Sunnyvale 49, Brownsboro 14

Spring Hill 48, White Oak 14

Tatum 46, Pittsburg 21

Gilmer 48, Atlanta 6

West Rusk 24, Mineola 17

Gladewater 15, Center 14

Liberty-Eylau 49, Jefferson 14

Daingerfield 58, Sabine 30

Dallas Parish Episcopal 35, Malakoff 9

Harmony 41, New Diana 7

Arp 33, Garrison 7

Waskom 60, Shelbyville 14

Mount Vernon 42, Omaha Paul Pewitt 16

Winnsboro 35, Hughes Springs 14

Eustace 38, Palestine Westwood 21

Ore City 28, Big Sandy 19

Harleton 44, Rivercrest 26

Linden-Kildare at DeKalb, canceled

Carlisle at Alto, canceled

Beckville 40, Maud 0

Hawkins 41, Boles 18

Alba-Golden 53, Union Grove 19

Huntington 43, Frankston 12

 
 

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