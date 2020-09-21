Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com's high school rankings after Week 4, distributed by The Associated Press.
CLASS 6A (preseason)
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Galena Park North Shore (0-0) Idle 1
2. Duncanville (0-0) Idle 2
3. Katy (0-0) Idle 3
4. Austin Westlake (0-0) Idle 4
5. Denton Guyer (0-0) Idle 5
6. Allen (0-0) Idle 6
7. Southlake Carroll (0-0) Idle 7
8. Alvin Shadow Creek (0-0) Idle 8
9. Lake Travis (0-0) Idle 9
10. Humble Atascocita (0-0) Idle 10
11. Arlington Martin (0-0) Idle 11
12. DeSoto (0-0) Idle 12
13. Spring Westfield (0-0) Idle 13
14. Converse Judson (0-0) Idle 14
15. Cypress-Fairbanks (0-0) Idle 15
16. Cedar Hill (0-0) Idle 16
17. Rockwall (0-0) Idle 17
18. Cibolo Steele (0-0) Idle 18
19. Katy Tompkins (0-0) Idle 19
20. Midland Lee (0-0) Idle 20
21. San Antonio Brandeis (0-0) Idle 21
22. Prosper (0-0) Idle 22
23. Euless Trinity (0-0) Idle 23
24. Arlington (0-0) Idle 24
25. Cypress Bridgeland (0-0) Idle 25
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CLASS 5A DIVISION I (preseason)
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Denton Ryan (0-0) Idle 1
2. Frisco Lone Star (0-0) Idle 2
3. Longview (0-0) Idle 3
4. Highland Park (0-0) Idle 4
5. Lancaster (0-0) Idle 5
6. Manvel (0-0) Idle 6
7. Richmond Foster (0-0) Idle 7
8. Cedar Park (0-0) Idle 8
9. Red Oak (0-0) Idle 9
10. Amarillo Tascosa (0-0) Idle 10
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CLASS 5A DIVISION II (preseason)
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Ennis (0-0) Idle 1
2. Aledo (0-0) Idle 2
3. Lubbock Cooper (0-0) Idle 3
4. Fort Bend Marshall (0-0) Idle 4
5. College Station A&M Consolidated (0-0) Idle 5
6. Wichita Falls Rider (0-0) Idle 6
7. Mansfield Timberview (0-0) Idle 7
8. Frisco (0-0) Idle 8
9. Mont Belvieu Barbers Hill (0-0) Idle 9
10. Crosby (0-0) Idle 10
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CLASS 4A DIVISION I
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Argyle (4-0) W: Waco La Vega, 35-7, 1
2. Lampasas (3-0) Idle, 3
3. Dumas (4-0) W: Levelland, 62-26, 4
4. Waco La Vega (3-1) L: Argyle, 35-7, 2
5. Port Lavaca Calhoun (3-1) W: Houston Bellaire Episcopal, 34-14, 6
6. Corpus Christi Calallen (1-2) Idle, 8
7. Canyon (3-0) W: Borger, 40-3, 10
8. Melissa (4-0) W: Stephenville, 65-58, NR
9. Springtown (3-1) W: Godley, 52-20, NR
10. Paris (3-1) W: Midlothian Heritage, 28-14, NR
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CLASS 4A DIVISION II
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Carthage (1-0) Idle, 1
2. Texarkana Pleasant Grove (3-1) W: Silsbee, 46-14, 2
3. West Orange-Stark (1-0) W: Newton, 70-0, 3
4. Gilmer (4-0) W: Lindale, 56-49, 4
5. Jasper (2-0) W: Sour Lake Hardin-Jefferson, 46-20, 5
6. Bellville (4-0) W: Rockdale, 42-14, 7
7. China Spring (3-0) Idle, 8
8. Iowa Park (3-1) L: Brock, 42-35, 6
9. Wimberley (3-1) W: Fredericksburg, 21-20, 10
10. Center (3-1) W: Tyler Chapel Hill, 55-14, NR
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CLASS 3A DIVISION I
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Brock (3-0) W: Iowa Park, 42-35, 1
2. Grandview (3-0) Idle, 2
3. Wall (3-1) W: Mason, 42-7, 3
4. Pottsboro (2-1) Idle, 4
5. Malakoff (2-2) W: New London West Rusk, 49-7, 5
6. Hallettsville (3-1) W: Rice Consolidated, 59-7, 6
7. Shallowater (3-0) Idle, 7
8 Yoakum (4-0) W: Needville, 43-42 (OT), 9
9 Mount Vernon (3-0) Idle, 10
10 Winnsboro (2-0) W: San Augustine, 37-6 NR
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CLASS 3A DIVISION II
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Canadian (2-1) Idle, 1
2. Gunter (3-1) W: Pilot Point, 30-14, 2
3. Lexington (3-0) Idle, 4
4. Daingerfield (3-1) W: Elysian Fields, 26-14, 6
5. East Bernard (3-1) L: Shiner, 13-7 (OT), 3
6. Poth (4-0) W: Dilley, 62-0, 8
7. Spearman (4-0) W: Vega, 49-7, NR
8. Childress (3-0) Idle, 9
9. Idalou (3-0) W: Littlefield, 36-6, NR
10. Franklin (1-2) W: Troy, 42-27, NR
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CLASS 2A DIVISION I
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Shiner (4-0) W: East Bernard, 13-7 (OT), 1
2. Refugio (4-0) W: Bloomington, 54-7, 2
3. Post (4-0) W: Abernathy, 26-7, 3
4. Lindsay (4-0) W: Valley View, 40-18, 7
5. Joaquin (3-0) W: Ore City, 37-0, 9
6. San Saba (3-1) L: Llano, 35-31, 6
7. Crawford (4-0) W: Holland, 13-8, NR
8. Schulenburg (4-0) W: Flatonia, 21-18, NR
9. Timpson (4-0) W: Price Carlisle, 54-19, NR
10. Panhandle (2-1) Idle, NR
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CLASS 2A DIVISION II
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Mart (4-0) W: Whitney, 32-7, 1
2. Hamlin (4-0) W: Anson, 48-6, 2
3. Wellington (3-0) W: Gruver, 50-6, 3
4. Windthorst (4-0) W: Seymour, 42-0, 4
5. Wink (4-0) W: Eldorado, 61-46, 5
6. Clarendon (4-0) W: Hale Center, 28-20, 7
7. Bremond (3-1) W: Dawson, 24-13, 8
8. Albany (3-1) W: Haskell, 43-0, 9
9. Wheeler (3-1) W: Amarillo Highland Park, 63-0, 10
10. Archer City (2-1) W: Henrietta, 56-28, NR
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Westbrook (4-0) W: Water Valley, 56-8, 1
2. Sterling City (4-0) W: Gail Borden County, 62-58, 5
3. Gail Borden County (2-2) L: Sterling City, 62-58, 2
4. Rankin (3-1) W: Leakey, 98-97, 4
5. Gilmer Union Hill (3-0) W: Tyler King's Academy, 62-13, 6
6. May (3-1) W: Barksdale Nueces Canyon, 48-0, 7
7. Jonesboro (4-0) W: Blum, 53-18, 3
8. Leakey (3-1) L: Rankin, 98-97, 9
9. Knox City (2-2) W: Ira, 55-16, NR
10. White Deer (3-1) W: Spur, 64-40, 8
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Balmorhea (3-1) W: Marfa, 52-0, 1
2. Richland Springs (2-0) W: Darrouzett, 56-7, 3
3. Calvert (2-1) Idle, 2
4. Matador Motley County (3-1) W: Crowell, 52-37, 5
5. Jayton (3-1) L: O'Donnell, 54-52, 4
6. Strawn (3-1) W: Gorman, 45-0, 6
7. Klondike (4-0) W: Meadow, 46-0, 7
8. Groom (3-1) W: Claude, 54-8, 8
9. Whitharral (3-1) W: Ackerly Sands, 56-6, NR
10. Throckmorton (3-1) W: Newcastle, 64-16, NR
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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Dallas Parish Episcopal (0-0) Idle, 1
2. Plano John Paul II (0-0) Idle, 2
3. Fort Worth Nolan (0-0) Idle, 4
4. Trinity Christian Cedar Hill (2-2) L: Bryant (AR),44-40 3
5. San Antonio Cornerstone (3-1) W: Lewisville Founders Classical, 78-0 5
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PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN
Rank School (Record) Week 4 Prv rank
1. Fredericksburg Heritage (0-0) Idle. 1
2. New Braunfels Christian (0-0) Idle. 2
3. Austin Veritas (0-0) Idle. 3
4. Dallas Lakehill (0-0) Idle. 4
5. Bastrop Tribe Consolidated (2-1) W: Houston Northside Homeschool, 56-6. 5