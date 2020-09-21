Texas Football Rankings

Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com's high school rankings after Week 4, distributed by The Associated Press.

CLASS 6A (preseason)

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Galena Park North Shore (0-0) Idle 1

2. Duncanville (0-0) Idle 2

3. Katy (0-0) Idle 3

4. Austin Westlake (0-0) Idle 4

5. Denton Guyer (0-0) Idle 5

6. Allen (0-0) Idle 6

7. Southlake Carroll (0-0) Idle 7

8. Alvin Shadow Creek (0-0) Idle 8

9. Lake Travis (0-0) Idle 9

10. Humble Atascocita (0-0) Idle 10

11. Arlington Martin (0-0) Idle 11

12. DeSoto (0-0) Idle 12

13. Spring Westfield (0-0) Idle 13

14. Converse Judson (0-0) Idle 14

15. Cypress-Fairbanks (0-0) Idle 15

16. Cedar Hill (0-0) Idle 16

17. Rockwall (0-0) Idle 17

18. Cibolo Steele (0-0) Idle 18

19. Katy Tompkins (0-0) Idle 19

20. Midland Lee (0-0) Idle 20

21. San Antonio Brandeis (0-0) Idle 21

22. Prosper (0-0) Idle 22

23. Euless Trinity (0-0) Idle 23

24. Arlington (0-0) Idle 24

25. Cypress Bridgeland (0-0) Idle 25

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CLASS 5A DIVISION I (preseason)

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Denton Ryan (0-0) Idle 1

2. Frisco Lone Star (0-0) Idle 2

3. Longview (0-0) Idle 3

4. Highland Park (0-0) Idle 4

5. Lancaster (0-0) Idle 5

6. Manvel (0-0) Idle 6

7. Richmond Foster (0-0) Idle 7

8. Cedar Park (0-0) Idle 8

9. Red Oak (0-0) Idle 9

10. Amarillo Tascosa (0-0) Idle 10

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CLASS 5A DIVISION II (preseason)

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Ennis (0-0) Idle 1

2. Aledo (0-0) Idle 2

3. Lubbock Cooper (0-0) Idle 3

4. Fort Bend Marshall (0-0) Idle 4

5. College Station A&M Consolidated (0-0) Idle 5

6. Wichita Falls Rider (0-0) Idle 6

7. Mansfield Timberview (0-0) Idle 7

8. Frisco (0-0) Idle 8

9. Mont Belvieu Barbers Hill (0-0) Idle 9

10. Crosby (0-0) Idle 10

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CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Argyle (4-0) W: Waco La Vega, 35-7, 1

2. Lampasas (3-0) Idle, 3

3. Dumas (4-0) W: Levelland, 62-26, 4

4. Waco La Vega (3-1) L: Argyle, 35-7, 2

5. Port Lavaca Calhoun (3-1) W: Houston Bellaire Episcopal, 34-14, 6

6. Corpus Christi Calallen (1-2) Idle, 8

7. Canyon (3-0) W: Borger, 40-3, 10

8. Melissa (4-0) W: Stephenville, 65-58, NR

9. Springtown (3-1) W: Godley, 52-20, NR

10. Paris (3-1) W: Midlothian Heritage, 28-14, NR

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CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Carthage (1-0) Idle, 1

2. Texarkana Pleasant Grove (3-1) W: Silsbee, 46-14, 2

3. West Orange-Stark (1-0) W: Newton, 70-0, 3

4. Gilmer (4-0) W: Lindale, 56-49, 4

5. Jasper (2-0) W: Sour Lake Hardin-Jefferson, 46-20, 5

6. Bellville (4-0) W: Rockdale, 42-14, 7

7. China Spring (3-0) Idle, 8

8. Iowa Park (3-1) L: Brock, 42-35, 6

9. Wimberley (3-1) W: Fredericksburg, 21-20, 10

10. Center (3-1) W: Tyler Chapel Hill, 55-14, NR

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CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Brock (3-0) W: Iowa Park, 42-35, 1

2. Grandview (3-0) Idle, 2

3. Wall (3-1) W: Mason, 42-7, 3

4. Pottsboro (2-1) Idle, 4

5. Malakoff (2-2) W: New London West Rusk, 49-7, 5

6. Hallettsville (3-1) W: Rice Consolidated, 59-7, 6

7. Shallowater (3-0) Idle, 7

8 Yoakum (4-0) W: Needville, 43-42 (OT), 9

9 Mount Vernon (3-0) Idle, 10

10 Winnsboro (2-0) W: San Augustine, 37-6 NR

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CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Canadian (2-1) Idle, 1

2. Gunter (3-1) W: Pilot Point, 30-14, 2

3. Lexington (3-0) Idle, 4

4. Daingerfield (3-1) W: Elysian Fields, 26-14, 6

5. East Bernard (3-1) L: Shiner, 13-7 (OT), 3

6. Poth (4-0) W: Dilley, 62-0, 8

7. Spearman (4-0) W: Vega, 49-7, NR

8. Childress (3-0) Idle, 9

9. Idalou (3-0) W: Littlefield, 36-6, NR

10. Franklin (1-2) W: Troy, 42-27, NR

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CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Shiner (4-0) W: East Bernard, 13-7 (OT), 1

2. Refugio (4-0) W: Bloomington, 54-7, 2

3. Post (4-0) W: Abernathy, 26-7, 3

4. Lindsay (4-0) W: Valley View, 40-18, 7

5. Joaquin (3-0) W: Ore City, 37-0, 9

6. San Saba (3-1) L: Llano, 35-31, 6

7. Crawford (4-0) W: Holland, 13-8, NR

8. Schulenburg (4-0) W: Flatonia, 21-18, NR

9. Timpson (4-0) W: Price Carlisle, 54-19, NR

10. Panhandle (2-1) Idle, NR

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CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Mart (4-0) W: Whitney, 32-7, 1

2. Hamlin (4-0) W: Anson, 48-6, 2

3. Wellington (3-0) W: Gruver, 50-6, 3

4. Windthorst (4-0) W: Seymour, 42-0, 4

5. Wink (4-0) W: Eldorado, 61-46, 5

6. Clarendon (4-0) W: Hale Center, 28-20, 7

7. Bremond (3-1) W: Dawson, 24-13, 8

8. Albany (3-1) W: Haskell, 43-0, 9

9. Wheeler (3-1) W: Amarillo Highland Park, 63-0, 10

10. Archer City (2-1) W: Henrietta, 56-28, NR

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Westbrook (4-0) W: Water Valley, 56-8, 1

2. Sterling City (4-0) W: Gail Borden County, 62-58, 5

3. Gail Borden County (2-2) L: Sterling City, 62-58, 2

4. Rankin (3-1) W: Leakey, 98-97, 4

5. Gilmer Union Hill (3-0) W: Tyler King's Academy, 62-13, 6

6. May (3-1) W: Barksdale Nueces Canyon, 48-0, 7

7. Jonesboro (4-0) W: Blum, 53-18, 3

8. Leakey (3-1) L: Rankin, 98-97, 9

9. Knox City (2-2) W: Ira, 55-16, NR

10. White Deer (3-1) W: Spur, 64-40, 8

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Balmorhea (3-1) W: Marfa, 52-0, 1

2. Richland Springs (2-0) W: Darrouzett, 56-7, 3

3. Calvert (2-1) Idle, 2

4. Matador Motley County (3-1) W: Crowell, 52-37, 5

5. Jayton (3-1) L: O'Donnell, 54-52, 4

6. Strawn (3-1) W: Gorman, 45-0, 6

7. Klondike (4-0) W: Meadow, 46-0, 7

8. Groom (3-1) W: Claude, 54-8, 8

9. Whitharral (3-1) W: Ackerly Sands, 56-6, NR

10. Throckmorton (3-1) W: Newcastle, 64-16, NR

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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Dallas Parish Episcopal (0-0) Idle, 1

2. Plano John Paul II (0-0) Idle, 2

3. Fort Worth Nolan (0-0) Idle, 4

4. Trinity Christian Cedar Hill (2-2) L: Bryant (AR),44-40 3

5. San Antonio Cornerstone (3-1) W: Lewisville Founders Classical, 78-0 5

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PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN

Rank School (Record) Week 4 Prv rank

1. Fredericksburg Heritage (0-0) Idle. 1

2. New Braunfels Christian (0-0) Idle. 2

3. Austin Veritas (0-0) Idle. 3

4. Dallas Lakehill (0-0) Idle. 4

5. Bastrop Tribe Consolidated (2-1) W: Houston Northside Homeschool, 56-6. 5

TWITTER: @PhilHicksETFS

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