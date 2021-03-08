Texas Girls Coaches Association
State Softball Poll
March 8
Class 2A/1A
1. Pineland West Sabine 12-0
2. Weimar 11-0
3. Lovelady 13-1-1
4. Floydada 8-0
5. Italy 12-0
6. Joaquin 9-0
7. Graford 5-0
8. Como-Pickton 13-1-1
9. Stamford 10-3
10. Crawford 10-3
11. Bosqueville 3-0
12. Brackett 3-0
13. Forsan 3-0
14. Refugio 6-2-1
15. Linden-Kildare 5-1-1
16. Tahoka 3-1
17. McCamey 3-1
18. Center Point 3-1
19. Evadale 6-3-0
20. Jewett Leon 2-1
21. Seymour 2-1
22. Lockney 2-1
23. Valley Mills 2-1
24. Gorman 2-1
25. Deweyville 6-4
Class 3A
1. Emory Rains 13-0-2
2. Teague 9-0
3. Llano 14-0
4. Santa Gertrudis Academy 5-1
5. Hughes Springs 6-1
6. Alpine 4-0
7. Whitewright 7-0-2
8. Troup 8-1
9. Edgewood 5-0
10. Little River Academy 4-0
11. Troy 11-2
12. Hallettsville 7-1-1
13. Grandview 12-2
14. Onalaska 9-2
15. Mathis 6-1-2
16. Dilley 10-2
17. Childress 5-1
18. Natalia 8-2
19. Callisburg 8-2
20. Diboll 8-2
21. Jacksboro 11-3
22. Corsicana Mildred 7-2-1
23. Comanche 4-0
24. Grand Saline 10-3-1
25. Kountze 13-4
Class 4A
1. Rockport-Fulton 12-1
2. Paris North Lamar 13-1
3. Iowa Park 12-1
4. Seminole 6-1
5. Smithville 9-0
6. Orangefield 6-0
7. Melissa 10-1
8. Fredericksburg 11-3
9. Boerne 10-3
10. Clint 6-1
11. Geronimo Navarro 5-1
12. Aubrey 8-2
13. Decatur 8-2
14. Canton 7-2
15. La Grange 5-2
16. Huffman Hargrave 4-2
17. Madisonville 6-3
18. Caldwell 6-3
19. Salado 7-4
20. Tarkington 4-1-1
21. Little Cypress-Mauriceville 5-3-1
22. Ingleside 5-2
23. Lorena 7-5-1
24. Hardin-Jefferson 2-0
25. Pecos 2-0
Class 5A
1. Leander 15-0
2. Mont Belvieu Barbers Hill 14-2
3. Georgetown East View 13-1
4. Santa Fe 5-1
5. El Paso Hanks 8-0
6. Georgetown 6-0-1
7. Justin Northwest 4-0-1
8. Princeton 10-1-1
9. Royse City 9-1-0
10. Corpus Christi Veterans Memorial 9-1
11. Crosby 9-1
12. El Paso Chapin 8-1
13. Medina Valley 6-1-1
14. Dayton 6-1
15. San Antonio McCollum 6-1
16. El Paso Parkland 6-1
17. Aledo 9-2
18. Huntsville 11-3
19. Medina Valley 6-1-1
20. Frisco Lone Star 4-1
Class 6A
1. San Antonio Warren 9-0
2. San Angelo Central 7-0
3. El Paso Montwood 8-0
4. Harlingen South 6-0
5. La Porte 8-0
6. Humble Atascocita 8-2
7. Clear Falls 6-1
8. Clear Springs 6-0
9. Los Fresnos 5-0
10. Pharr-San Juan-Alamo 4-0
11. San Antonio O'Connor 4-0
12. San Antonio Madison 4-0
13. Converse Judson 11-1-1
14. Prosper 11-1-1
15. Alvin 12-2
16. Waco Midway 6-1-1
17. Cypress Woods 11-2
18. Cedar Ridge 5-2-1
19. Edinburg North 5-1
20. Richland 5-1
21. Tyler Legacy 9-2
22. Cedar Park Vista Ridge 11-4
23. Rockwall-Heath 9-3
24. Pasadena Dobie 6-2-3
25. Keller 9-4