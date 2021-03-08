softball

Texas Girls Coaches Association

State Softball Poll

March 8 

Class 2A/1A

1. Pineland West Sabine 12-0

2. Weimar 11-0

3. Lovelady 13-1-1

4. Floydada 8-0

5. Italy 12-0

6. Joaquin 9-0

7. Graford 5-0

8. Como-Pickton 13-1-1

9. Stamford 10-3

10. Crawford 10-3

11. Bosqueville 3-0

12. Brackett 3-0

13. Forsan 3-0

14. Refugio 6-2-1

15. Linden-Kildare 5-1-1

16. Tahoka 3-1

17. McCamey 3-1

18. Center Point 3-1

19. Evadale 6-3-0

20. Jewett Leon 2-1

21. Seymour 2-1

22. Lockney 2-1

23. Valley Mills 2-1

24. Gorman 2-1

25. Deweyville 6-4

Class 3A

1. Emory Rains 13-0-2

2. Teague 9-0

3. Llano 14-0

4. Santa Gertrudis Academy 5-1

5. Hughes Springs 6-1

6. Alpine 4-0

7. Whitewright 7-0-2

8. Troup 8-1

9. Edgewood 5-0

10. Little River Academy 4-0

11. Troy 11-2

12. Hallettsville 7-1-1

13. Grandview 12-2

14. Onalaska 9-2

15. Mathis 6-1-2

16. Dilley 10-2

17. Childress 5-1

18. Natalia 8-2

19. Callisburg 8-2

20. Diboll 8-2

21. Jacksboro 11-3

22. Corsicana Mildred 7-2-1

23. Comanche 4-0

24. Grand Saline 10-3-1

25. Kountze 13-4

Class 4A

1. Rockport-Fulton 12-1

2. Paris North Lamar 13-1

3. Iowa Park 12-1

4. Seminole 6-1

5. Smithville 9-0

6. Orangefield 6-0

7. Melissa 10-1

8. Fredericksburg 11-3

9. Boerne 10-3

10. Clint 6-1

11. Geronimo Navarro 5-1

12. Aubrey 8-2

13. Decatur 8-2

14. Canton 7-2

15. La Grange 5-2

16. Huffman Hargrave 4-2

17. Madisonville 6-3

18. Caldwell 6-3

19. Salado 7-4

20. Tarkington 4-1-1

21. Little Cypress-Mauriceville 5-3-1

22. Ingleside 5-2

23. Lorena 7-5-1

24. Hardin-Jefferson 2-0

25. Pecos 2-0

Class 5A

1. Leander 15-0

2. Mont Belvieu Barbers Hill 14-2

3. Georgetown East View 13-1

4. Santa Fe 5-1

5. El Paso Hanks 8-0

6. Georgetown 6-0-1

7. Justin Northwest 4-0-1

8. Princeton 10-1-1

9. Royse City 9-1-0

10. Corpus Christi Veterans Memorial 9-1

11. Crosby 9-1

12. El Paso Chapin 8-1

13. Medina Valley 6-1-1

14. Dayton 6-1

15. San Antonio McCollum 6-1

16. El Paso Parkland 6-1

17. Aledo 9-2

18. Huntsville 11-3

19. Medina Valley 6-1-1

20. Frisco Lone Star 4-1

Class 6A

1. San Antonio Warren 9-0

2. San Angelo Central 7-0

3. El Paso Montwood 8-0

4. Harlingen South 6-0

5. La Porte 8-0

6. Humble Atascocita 8-2

7. Clear Falls 6-1

8. Clear Springs 6-0

9. Los Fresnos 5-0

10. Pharr-San Juan-Alamo 4-0

11. San Antonio O'Connor 4-0

12. San Antonio Madison 4-0

13. Converse Judson 11-1-1

14. Prosper 11-1-1

15. Alvin 12-2

16. Waco Midway 6-1-1

17. Cypress Woods 11-2

18. Cedar Ridge 5-2-1

19. Edinburg North 5-1

20. Richland 5-1

21. Tyler Legacy 9-2

22. Cedar Park Vista Ridge 11-4

23. Rockwall-Heath 9-3

24. Pasadena Dobie 6-2-3

25. Keller 9-4

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