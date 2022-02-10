Bullard took a 12-0 win over Grand Saline in girls soccer action on Wednesday night.
Goals were scored by Jaden Jeter, Rylie Graul, Carley Pawlak, Addy Cummings, Karleigh Hagen and Ramzee Matekja. Assists were awarded to Milley Bryan, Maddie Carlile, Graul, Jaylynn Wildt, Jeter and Pawlak.
The game was originally scheduled for Friday, but was pushed back due to inclement weather.
On Tuesday, Bullard took a 5-0 win over Van. Jeter had a hat trick, and Cummings scored two goals. Jeter, Pawlak, Cummings, Wildt and Carlile all had an assist.
Bullard (11-2, 4-0) will host Lindale at 7:15 p.m. Friday.