Region XIV Basketball Tournament
John Alexander Gymnasium, Jacksonville
Men
Tuesday's First Round
Game 1: Bossier Parish 65, Angelina 59
Game 2: Trinity Valley 79, Navarro 63
Game 3: Blinn 60, Tyler 56
Game 4: Paris 80, Coastal Bend 62
Thursday's Quarterfinals
Game 9: Kilgore 71, Bossier Parish 65
Game 10: Lamar State-Port Arthur 70, Trinity Valley 64
Game 11: Lee 75, Blinn 63
Game 12: Panola vs. Paris (n)
Friday's Semifinals
Game 15: Kilgore vs. Lamar State, 6 p.m.
Game 16: Lee vs. TBD, 8 p.m.
Saturday's Final
Game 18: Championship, 7 p.m.
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Women
Wednesday's Quarterfinals
Game 5: Blinn 77, Paris 74
Game 6: Kilgore 49, Panola 42
Game 7: Trinity Valley 95, Bossier Parish 47
Game 8: Angelina 63, Tyler 62
Friday's Semifinals
Game 13: Blinn vs. Kilgore, 1 p.m.
Game 14: Trinity Valley vs. Angelina, 3 p.m.
Saturday's Final
Game 17: Championship, 4 p.m.