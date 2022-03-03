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Kilgore College's Isaac Hoberecht brings the ball up court against Bossier Parish on Thursday in the quarterfinals of the Region XIV Basketball Tournament held at John Alexander Gymnasium in Jacksonville. The Rangers won 71-65 to advance to Friday's semifinals.

 Travis Tapley/Tyler Morning Telegraph Freelance

Region XIV Basketball Tournament

John Alexander Gymnasium, Jacksonville

Men

Tuesday's First Round

Game 1: Bossier Parish 65, Angelina 59

Game 2: Trinity Valley 79, Navarro 63

Game 3: Blinn 60, Tyler 56

Game 4: Paris 80, Coastal Bend 62

Thursday's Quarterfinals

Game 9: Kilgore 71, Bossier Parish 65

Game 10: Lamar State-Port Arthur 70, Trinity Valley 64

Game 11: Lee 75, Blinn 63

Game 12: Panola vs. Paris (n)

Friday's Semifinals

Game 15: Kilgore vs. Lamar State, 6 p.m.

Game 16: Lee vs. TBD, 8 p.m.

Saturday's Final

Game 18: Championship, 7 p.m.

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Women

Wednesday's Quarterfinals

Game 5: Blinn 77, Paris 74

Game 6: Kilgore 49, Panola 42

Game 7: Trinity Valley 95, Bossier Parish 47

Game 8: Angelina 63, Tyler 62

Friday's Semifinals

Game 13: Blinn vs. Kilgore, 1 p.m.

Game 14: Trinity Valley vs. Angelina, 3 p.m.

Saturday's Final

Game 17: Championship, 4 p.m.

 
 

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