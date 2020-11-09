Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com's high school rankings after Week 11, distributed by The Associated Press.
CLASS 6A
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Galena Park North Shore (7-0) W: Humble Kingwood, 63-6, 1
2. Duncanville (4-1) W: Waco Midway, 74-21, 2
3. Austin Westlake (6-0) W: Austin Akins, 48-0, 4
4. Allen (4-0) W: Little Elm, 68-44, 5
5. Lake Travis (5-0) W: Austin Bowie, 52-2, 7
6. Cy-Fair (7-0) W: Houston Memorial, 31-3, 8
7. Katy Tompkins (6-0) W: Katy, 24-19, 14
8. Cedar Hill (5-0) W: DeSoto, 49-42, 10
9. Cypress Bridgeland (7-0) W: Cypress Springs, 78-14, 9
10. Katy (5-1) L: Katy Tompkins, 24-19, 3
11. Denton Guyer (5-1) W: Denton Braswell, 49-7, 11
12. DeSoto (4-1) L: Cedar Hill, 49-42, 6
13. Alvin Shadow Creek (3-2) W: Alief Elsik, 59-0, 12
14. Humble Atascocita (3-1) W: Humble Summer Creek, 55-7, 13
15. Lewisville Marcus (6-0) W: Coppell, 38-24, 15
16. Prosper (4-1) W: McKinney, 27-17, 16
17. Arlington Martin (6-1) W: Arlington Bowie, 55-23, 17
18. Spring (5-0) Idle, 18
19. Pearland Dawson (7-0) W: Alvin, 42-7, 19
20. Spring Westfield (4-1) W: Aldine Nimitz, 52-7, 20
21. Rockwall (6-1) W: Tyler Legacy, 45-40, 21
22. Southlake Carroll (4-1) W: Keller Central, 49-20, 22
23. Converse Judson (4-1) Idle, 23
24. Killeen Shoemaker (6-0) W: Bryan, 42-30, NR
25. San Antonio Johnson (6-0) W: San Antonio Roosevelt, 49-34, 25
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CLASS 5A DIVISION I
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Denton Ryan (6-0) W: Lewisville The Colony, 49-8, 1
2. Dallas Highland Park (4-0) W: Longview, 18-13, 2
3. Lancaster (4-0) W: Dallas Molina, 83-0, 3
4. Cedar Park (6-0) W: Leander, 60-7, 4
5. Richmond Foster (4-0) W: Houston Wisdom, forfeit, 5
6. Manvel (4-1) W: Fort Bend Hightower, 49-38, 6
7. Lubbock Coronado (6-0) W: Lubbock, 70-14, 8
8. Longview (5-2) L: Dallas Highland Park, 18-13, 7
9. Frisco Lone Star (3-2) W: Denton, 62-6, 9
10. Corpus Christi Veterans Memorial (6-0) W: Corpus Christi Carroll, 38-0, 10
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CLASS 5A DIVISION II
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Ennis (5-0) W: Crandall, 54-9, 1
2. Aledo (3-1) Idle, 2
3. Fort Bend Marshall (5-0) W: Houston Austin, 63-6, 3
4. Huntsville (6-0) W: Lamar Consolidated, 49-0, 4
5. Frisco (5-0) Idle, 5
6. Texarkana Texas (6-0) W: Marshall, 28-0, 7
7. Mansfield Timberview (5-0) Idle, 6
8. Wichita Falls Rider (5-1) Idle, 8
9. Lubbock Cooper (5-1) Idle, 9
10. College Station A&M Consolidated (6-1) W: Montgomery Lake Creek, 42-28, 10
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CLASS 4A DIVISION I
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Argyle (10-0) W: Paris, 28-7, 1
2. Lampasas (8-0) W: Fredericksburg, 56-20, 2
3. Corpus Christi Calallen (8-2) W: Port Lavaca Calhoun, 28-7, 4
4. Melissa (8-1) W: Kaufman, 52-14, 5
5. El Campo (8-1) W: Needville, 40-21, 6
6. Midlothian Heritage (8-2) Idle, 8
7. Waco La Vega (7-2) W: Brownwood, 62-6, 9
8. Port Lavaca Calhoun (8-2) L: Corpus Christi Calallen, 28-7, 3
9. Dumas (9-1) W: Pampa, 28-9, 10
10. Lindale (8-2) W: Kilgore, 47-40, NR
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CLASS 4A DIVISION II
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Carthage (8-0) W: Shepherd, 49-0, 1
2 West Orange-Stark (7-0) W: Bridge City, 52-0, 2
3 Gilmer (9-1) W: Texarkana Pleasant Grove, 31-28, 5
4. Jasper (9-1) W: Madisonville, 41-6, 4
5. Texarkana Pleasant Grove (6-3) L: Gilmer, 31-28, 3
6. Salado (9-1) Idle, 6
7. Caddo Mills (9-0) W: Wills Point, 41-3, 7
8. Graham (7-1) Idle, 8
9. Sealy (7-2) W: La Marque, 56-14, 9
10. Glen Rose (9-1) W: Ferris, 35-8, 10
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CLASS 3A DIVISION I
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Brock (10-0) W: Pilot Point, 66-21, 1
2. Grandview (9-0) W: Dallas Madison, 52-17, 2
3. Shallowater (8-0) Idle, 3
4. Malakoff (6-2) W: Eustace, 62-0, 4
5 Pottsboro (8-2) W: Winnsboro, 22-21, 5
6. Tuscola Jim Ned (8-1) W: Clyde, 42-6, 6
7. Llano (9-0) Idle, 7
8. Winnie East Chambers (9-0) W: Cleveland Tarkington, 42-6, 8
9. Gladewater (8-2) Idle, 9
10. Vanderbilt Industrial (9-1) W: Goliad, 55-14, 10
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CLASS 3A DIVISION II
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Canadian (8-1) W: Childress, 63-13, 1
2. Gunter (9-1) W: Sadler S&S Consolidated, 56-0, 2
3. Poth (9-0) W: Natalia, 33-26, 3
4. East Bernard (9-1) Idle, 4
5. Spearman (9-1) W: Tulia, 42-14, 5
6. Franklin (7-2) Idle, 6
7. Idalou (8-0) W: Lubbock Roosevelt, 42-21, 7
8. Holliday (9-1) W: Henrietta, 35-14, 9
9. Daingerfield (8-2) W: Paris Chisum, 53-27, 10
10. Ballinger (9-1) W: Sonora, 42-0, NR
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CLASS 2A DIVISION I
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Shiner (8-0) Idle, 1
2. Refugio (8-0) Idle, 2
3. Post (10-0) W: Tahoka, Forfeit, 3
4. Timpson (10-0) Idle, 4
5. Lindsay (9-0) W: Trenton, 65-22, 5
6. Cisco (7-3) W: San Saba, 48-6, 8
7. Crawford (9-1) L: Valley Mills, forfeit ,7
8. Normangee (9-0) Idle, 9
9. Panhandle (8-2) W: Sanford-Fritch, 68-6, 10
10. Hearne (8-0) W: Moody, 45-6, NR
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CLASS 2A DIVISION II
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Mart (9-0) Idle, 1
2. Hamlin (9-0) W: Lockney, 22-0, 2
3. Wellington (9-0) W: Wheeler, 38-7, 3
4. Windthorst (9-1) W: Era, 67-0, 4
5. Albany (8-1) Idle, 6
6. McCamey (8-1) W: Seagraves, 56-21, 7
7. Christoval (9-1) W: Miles, 56-6, 8
8. Wheeler (8-2) L: Wellington, 38-7, 5
9. Falls City (7-2) Idle, 9
10. Vega (8-2) W: Sunray, 41-7, 10
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Sterling City (10-0) W: Robert Lee, 76-0, 1
2. Gail Borden County (8-2) Idle, 2
3. Westbrook (9-1) W: Bronte, 46-0, 3
4. May (9-1) W: Lingleville, 61-6, 5
5. Rankin (9-1) W: Garden City, 50-0, 4
6. Happy (9-1) W: Claude, 60-0, 6
7. Knox City (6-2) Idle, 7
8. Leakey (9-1) Idle, 8
9. Union Hill (9-0) Idle, 9
10. Water Valley (5-2) W: Paint Rock, 60-0, 10
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Balmorhea (7-1) W: Sanderson, 46-0, 1
2. Jayton (9-1) W: Matador Motley County, 67-50, 5
3. Matador Motley County (6-2) L: Jayton, 67-50, 2
4. Groom (9-1) W: Wildorado, 54-8, 3
5. Richland Springs (8-0) Idle, 4
6. Klondike (10-0) W: Loop, 56-0, 6
7. Calvert (7-2) Idle, 7
8. Anton (10-0) Idle, 8
9. Ladonia Fannindel (9-0) W: Trinidad, 71-26, 9
10. Follett (10-0) Idle, 10
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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Dallas Parish Episcopal (5-0) Idle, 1
2. Fort Worth Nolan (5-0) Idle, 2
3. Cedar Hill Trinity Christian (5-3) Idle, 3
4. San Antonio Cornerstone (7-1) Idle, 4
5. Dallas Christian (6-0) W: Frisco Legacy Christian, 56-16, 5
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PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN
Rank School (Record) Week 11 Prv rank
1. Austin Veritas (5-0) Idle, 1
2. Fredericksburg Heritage (4-1) W: San Antonio Atonement, 51-6, 2
3. New Braunfels Christian (4-1) W: Laredo St. Augustine, 46-0, 3
4. Bastrop Tribe Consolidated (8-1) Idle, 4
5. Dallas Lakehill (2-0) W: Irving The Highlands, 64-16, 5