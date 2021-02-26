LINDALE — The Tyler Legacy Lady Raiders, led by runner-up medalist Charlotte Hackney, won the Lindale Lady Eagles Golf Invitational on Wednesday at Garden Valley Resort & Golf Club.
It was the third consecutive tournament championship for the Lady Raiders.
The Lady Raiders carded a team score of 377, followed by Bullard (399), Spring Hill (403) and Lindale (414).
Hackney fired an 80 to win the silver medal. Other members of the Legacy team are Carly Ogletree (91), KyAmbria Acy (92), Rowan Reynolds (111), Ella Harbold (114), Jenna Ogletree (115), Abby Power (116) and Reese Cooper (122).
Miriam Tran, of Sulphur Springs, won medalist honors with a 78 with Hallsville's Kinley Pessell third with an 81.
Members of the Bullard Lady Panthers runner-up team are Katie Capps (95), Adyson Pipkin (99), Natasha Johnson (101), Faith Baiza (104) and Amaya Johnson (105).
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Lindale Lady Eagle Golf Invitational
Garden Valley Resort & Golf Club, Lindale
Team Standings
1, Tyler Legacy (Charlotte Hackney, 80; Carly Ogletree, 91; KyAmbria Acy, 92; Ella Harbold, 114; Reese Cooper, 122), 377;
2, Bullard A (Katie Capps, 95; Adyson Pipkin, 99; Natasha Johnson, 101; Faith Baiza, 104; Amaya Johnson, 105), 399;
3, Spring Hill (Faith Chann, 84; Maz Morton, 101; Alexis Grubbs, 107; Mia Traylor, 111; Taylor White, 116), 403;
4, Lindale (Kennedy Weesner, 96; Julee King, 99; Preslee Pullin, 106; Lauren Van Andel, 113; Charlotte McConathy, 115), 414;
5, Sulphur Springs (Miriam Tran, 78; Mykylie Meador, 103; Makayla Pullen, 119; Autumn Allen, 120; Matlyen Schmidt, 121), 420;
6, Hallsville (Kinley Pessell, 81; Maelee Player, 109; Emma Thompson, 117l Nadia Lilly, 118; Savanna Vera, 102), 425;
7, Bullard B (Josie McClure, 101; Kaycet Griffith, 103; Grace Baiza, 112; Alyssa C., 117; Alyssa A., 122), 433;
8, Pine Tree (Emily Smith, 100; Sarah Wilson, 105 Chloe Chandler, 118; Madalyn Scaggs, 123), 446;
9, Whitehouse (Aly Navarro, 103; Makenzie Alexander, 112; Lily Ann Weissmann, 116; Susie Moran, 126), 457;
10, Quitman (Avery VonReyn, 107; Ava Burroughs 110; Sierra Williams, 120; Rhiana Bradshaw, 124; Atlantis Derouin, 125), 461;
11, Wills Point (Madison McBride, 100; Kaylee King, 117; Stephanie Mirales, 119; Alysa Hagler, 126), 462;
12, Tyler Grace Community (Brynn Ballard, 112; Malynn Hable, 114; Caitlyn Cooper, 117; Jordan Hammond, 122; Riley Mraz, 123), 465;
13, Lindale Medalists (Emily Havens, 115; Brooke Bundy, 121; Landri Laing, 123; Avery Adams, 125), 484.
Medalists
Tyler Legacy — Rowan Reynolds, 111; Jenna Ogletree, 115; Abby Power, 116.
Van — Ally Kate Robertson, 103; Tess Miller, 124.