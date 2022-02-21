Fifth NE Texas Fellowship of Christian Athletes All-Star Softball
Date: June 3
Whitehouse Softball Complex
Blue Team
Beckville: Kaitlyn Tillman
Brownsboro: Emma Barrentine
Bullard: Berlyn Grossman, Addison Hooker, Kenzie King, Kaylee Paul
Canton: Raeleigh Strickland
Chapel Hill: Kylei Griffin
Como-Pickton: Alyssa Corona
Hallsville: Danyelle Molina, Jaryn Nelson
Henderson: Trinity Sledge
Jacksonville: Juliana Harwell
Lindale: Jesika Miller
Sabine: Callie Sparks
Sulphur Springs: Addison Caddell
Troup: Jessie Minnix
Tyler Legacy: Presley Johnston
Whitehouse: Avery Taylor
White Oak: Lillian Scalia
Head Coach: Julie Murry, Bullard
Assistants: Marissa Ledkins, Bullard; Kaegan Jimenez, Whitehouse; Russell Smith, Canton.
---
Red Team
Brook Hill: Maeci Wilson
Carthage: Ashton Jones
Edgewood: Ameila Phillips
Grand Saline: Maddy Bolin
Hallsville: Mallory Pyle, Kammie Walker
Henderson: Mackenzie Wilson
Lindale: Libbi Rozell, Elizabeth Watkins
Mabank: Carlee Cline, Ashlyn Liles, Payten Nolen
Mineola: Lauren Simmons
Nacogdoches Central Heights: Ashlyn Curbow
Ore City: Anna Green
Troup: Lindsay Davis
Tyler Legacy: Maddie Flanery
Union Grove: Sydney Chamberlain
Van: Maci Jones
White Oak: Morgan Benge
Head Coach: Colby Sales, Mabank
Assistants: Megan Graham, Mabank; Kelly McLendon, Nacogdoches Central Heights; Sherri Seahorn, Harmony.