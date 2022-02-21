Fifth NE Texas Fellowship of Christian Athletes All-Star Softball

Date: June 3

Whitehouse Softball Complex

Blue Team

Beckville: Kaitlyn Tillman

Brownsboro: Emma Barrentine

Bullard: Berlyn Grossman, Addison Hooker, Kenzie King, Kaylee Paul

Canton: Raeleigh Strickland

Chapel Hill: Kylei Griffin 

Como-Pickton: Alyssa Corona 

Hallsville: Danyelle Molina, Jaryn Nelson

Henderson: Trinity Sledge

Jacksonville: Juliana Harwell

Lindale: Jesika Miller

Sabine: Callie Sparks

Sulphur Springs: Addison Caddell

Troup: Jessie Minnix

Tyler Legacy: Presley Johnston

Whitehouse: Avery Taylor

White Oak: Lillian Scalia 

Head Coach: Julie Murry, Bullard

Assistants: Marissa Ledkins, Bullard; Kaegan Jimenez, Whitehouse; Russell Smith, Canton.

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Red Team

Brook Hill: Maeci Wilson

Carthage: Ashton Jones

Edgewood: Ameila Phillips

Grand Saline: Maddy Bolin

Hallsville: Mallory Pyle, Kammie Walker

Henderson: Mackenzie Wilson

Lindale: Libbi Rozell, Elizabeth Watkins

Mabank: Carlee Cline, Ashlyn Liles, Payten Nolen

Mineola: Lauren Simmons

Nacogdoches Central Heights: Ashlyn Curbow

Ore City: Anna Green

Troup: Lindsay Davis

Tyler Legacy: Maddie Flanery

Union Grove: Sydney Chamberlain

Van: Maci Jones

White Oak: Morgan Benge

Head Coach: Colby Sales, Mabank

Assistants: Megan Graham, Mabank; Kelly McLendon, Nacogdoches Central Heights; Sherri Seahorn, Harmony.

 
 

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