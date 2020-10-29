Palestine (6-3, 4-1) at Lindale (6-2, 4-0)
When/Where: 7:30 Friday, Eagle Stadium, Lindale
Keep an eye on
Palestine: QB De’myzjean Martin (18 of 39, 408 yards, 6 TD, 2 INT) … RB Jakaryon Conley (176 carries, 1,221 yards, 11 TD; 6 catches, 112 yards) … Shedrick Dudley (88 carries, 494 yards, 7 TD) … D’marius Session (66 tackles) … Elvin Calhoun (56 tackles, 8 sacks) … Daelen Williams … Tawalan Cook (5 catches, 218 yards, 4 TD) … Kemon Ross (67 tackles …Jermeny Walker (3 INT) … Daelan Williams (62 tackles, 7 sacks, 3 TFL)
Lindale: RB Jordan Jenkins (177 carries, 1,345 yards, 20 TD; 13 catches, 113 yards, 2 TD) … DB Airik Williams (61 tackles, 6 INT; 1 return TD) … QB/P Sam Peterson (104 of 152, 1,375 yards, 19 TD, 5 INT; 37.0 punt average) … WR Jacob Seekford (32 catches, 509 yards, 6 TD) … DL/WR Jaymond Jackson (31 tackles, 4.5 sacks; 5 catches, 63 yards, 3 TD) … LB Jaret Allen (42 tackles, 9.5 sacks) ... K Landon Love (4-5 FG, long of 36) … DB D.J. Walton (35 tackles) … OL Luke Sandifer … Colton Widemon (58 tackles)
Quick hits: Both teams are riding four-game winning streaks — all against Mabank, Chapel Hill, Henderson and Athens … Jenkins and Conley were ranked No. 3 and 4 in East Texas in rushing yards entering last week’s action … Lindale is favored by 14 points by Dave Campbell’s Texas Football.
Up next: Palestine is off; Lindale at Kilgore