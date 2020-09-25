Week Five

Thursday, Sept. 24

Texas High 41, Tyler High 21, Final

Friday, Sept. 25

Tyler Legacy 70, Lufkin 32, Final

Tyler All Saints 28, Mount Enterprise 6, Final

Tyler Grace Community 42, Frisco Legacy Christian 21, Final

Bullard Brook Hill 37, Fort Worth Christian 34, Final

Coppell 36, Mesquite 21, Final

Mesquite Horn 31, Richardson Pearce 24, Final

Rockwall 59, Denton Braswell 40, Final

Rockwall-Heath 72, Lewisville 52, Final

Temple 40, Longview 13, Final

Longview Pine Tree 55, Princeton 30, Final

Waco 53, West Mesquite 35, Final

Mount Pleasant 49, Wylie East 6, Final

Whitehouse 31, Forney 15, Final

Chapel Hill 37, Athens 25, Final

Greenville 34, Henderson 18, Final

Kilgore 49, Palestine 28, Final

Lindale 62, Mabank 21, Final

Wills Point 21, Paris North Lamar 0, Final

Rusk 49, Brownsboro 7, Final

Longview Spring Hill 27, Bullard 24, Final

Crandall 38, Jacksonville 25, Final

Center 31, Van 28, Final

Carthage 42, Gilmer 14, Final

Liberty-Eylau 49, Waxahachie Life 21, Final

Jasper 30, Vidor 19, Final

Commerce 43, Bonham 0, Final

Mount Vernon 53, Emory Rains 35, Final

Pottsboro 52, Howe 0, Final

Mineola 20, Winnsboro 6, Final

White Oak 28, Atlanta 21, Final

Gladewater 42, Tatum 21, Final

Sabine 48, New Boston 38, Final

Kemp 48, Teague 34, Final

Crockett 48, Huntington 19, Final

Diboll 33, Trinity 8, Final

Palestine Westwood 28, Elkhart 8, Final

Blooming Grove 14, Corsicana Mildred 6, Final

Edgewood 49, Scurry-Rosser 21, Final

Rice 29, Palmer 28, Final

Arp 40, Quitman 14, Final

Grand Saline 36, Winona 32, Final

West Rusk 43, Troup 20, Final

Daingerfield 36, DeKalb 29, Final

Hooks 24, Redwater 14, Final

Paris Chisum 34, Prairiland 19, Final

Elysian Fields 54, Queen City 12, Final

Hughes Springs 22, New Diana 6, Final

Waskom 64, Ore City 6, Final

Rivercrest 42, Wolfe City 14, Final

Honey Grove 12, Como-Pickton 0, Final

Beckville 34, Carlisle 14, Final

Frankston at Cumby

Garrison 60, Groveton 21, Final

San Augustine 48, Alto 20, Final

Timpson 55, Simms James Bowie 6, Final

Grapeland 49, Burkeville 8, Final

Colmesneil 14, Overton 12, Final

Pineland West Sabine 29, Cushing 14, Final

Tenaha 41, Lovelady 18, Final

Fruitvale 48, Tyler Willowbend 0, Final

Leverett’s Chapel 52, Trinidad 0, Final

Oakwood 95, Tyler King’s Academy 63, Final

Saturday, Sept. 26

Union Hill vs. Medina at Evant, 2 p.m.

TWITTER: @PhilHicksETFS

TWITTER: @PhilHicksETFS

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Sports Editor

I am a native Tylerite and I grew up reading the Tyler Morning Telegraph and The Tyler Courier-Times. My parents took both the morning and afternoon papers. I came to work here 35 years ago at the age of 23, right after college.

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