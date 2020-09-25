Week Five
Thursday, Sept. 24
Texas High 41, Tyler High 21, Final
Friday, Sept. 25
Tyler Legacy 70, Lufkin 32, Final
Tyler All Saints 28, Mount Enterprise 6, Final
Tyler Grace Community 42, Frisco Legacy Christian 21, Final
Bullard Brook Hill 37, Fort Worth Christian 34, Final
Coppell 36, Mesquite 21, Final
Mesquite Horn 31, Richardson Pearce 24, Final
Rockwall 59, Denton Braswell 40, Final
Rockwall-Heath 72, Lewisville 52, Final
Temple 40, Longview 13, Final
Longview Pine Tree 55, Princeton 30, Final
Waco 53, West Mesquite 35, Final
Mount Pleasant 49, Wylie East 6, Final
Whitehouse 31, Forney 15, Final
Chapel Hill 37, Athens 25, Final
Greenville 34, Henderson 18, Final
Kilgore 49, Palestine 28, Final
Lindale 62, Mabank 21, Final
Wills Point 21, Paris North Lamar 0, Final
Rusk 49, Brownsboro 7, Final
Longview Spring Hill 27, Bullard 24, Final
Crandall 38, Jacksonville 25, Final
Center 31, Van 28, Final
Carthage 42, Gilmer 14, Final
Liberty-Eylau 49, Waxahachie Life 21, Final
Jasper 30, Vidor 19, Final
Commerce 43, Bonham 0, Final
Mount Vernon 53, Emory Rains 35, Final
Pottsboro 52, Howe 0, Final
Mineola 20, Winnsboro 6, Final
White Oak 28, Atlanta 21, Final
Gladewater 42, Tatum 21, Final
Sabine 48, New Boston 38, Final
Kemp 48, Teague 34, Final
Crockett 48, Huntington 19, Final
Diboll 33, Trinity 8, Final
Palestine Westwood 28, Elkhart 8, Final
Blooming Grove 14, Corsicana Mildred 6, Final
Edgewood 49, Scurry-Rosser 21, Final
Rice 29, Palmer 28, Final
Arp 40, Quitman 14, Final
Grand Saline 36, Winona 32, Final
West Rusk 43, Troup 20, Final
Daingerfield 36, DeKalb 29, Final
Hooks 24, Redwater 14, Final
Paris Chisum 34, Prairiland 19, Final
Elysian Fields 54, Queen City 12, Final
Hughes Springs 22, New Diana 6, Final
Waskom 64, Ore City 6, Final
Rivercrest 42, Wolfe City 14, Final
Honey Grove 12, Como-Pickton 0, Final
Beckville 34, Carlisle 14, Final
Frankston at Cumby
Garrison 60, Groveton 21, Final
San Augustine 48, Alto 20, Final
Timpson 55, Simms James Bowie 6, Final
Grapeland 49, Burkeville 8, Final
Colmesneil 14, Overton 12, Final
Pineland West Sabine 29, Cushing 14, Final
Tenaha 41, Lovelady 18, Final
Fruitvale 48, Tyler Willowbend 0, Final
Leverett’s Chapel 52, Trinidad 0, Final
Oakwood 95, Tyler King’s Academy 63, Final
Saturday, Sept. 26
Union Hill vs. Medina at Evant, 2 p.m.
TWITTER: @PhilHicksETFS