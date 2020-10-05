Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com's high school rankings after Week 6, distributed by The Associated Press.
CLASS 6A
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Galena Park North Shore (2-0) W: Klein Collins, 30-23, 1
2. Duncanville (1-0) W: Dallas South Oak Cliff, 41-3, 2
3. Katy (2-0) W: Cypress Woods, 66-21, 3
4. Austin Westlake (2-0) W: Waco Midway, 56-0, 4
5. Allen (2-0) W: Humble Atascocita, 52-27, 6
6. DeSoto (1-0) W: Converse Judson, 37-0, 10
7. Southlake Carroll (1-0) W: Rockwall-Heath, 72-57, 7
8. Lake Travis (1-0) W: Round Rock Westwood, 63-20, 8
9. Spring Westfield (1-0) W: Fort Bend Hightower, 38-28, 11
10. Cy-Fair (2-0) W: Cypress Park, 44-27, 14
11. Denton Guyer (1-1) L: Denton Ryan, 23-20, 5
12. Cedar Hill (1-0) W: Arlington, 28-21, 15
13. Rockwall (2-0) W: Dallas Jesuit, 60-38, 16
14. Cypress Bridgeland (2-0) W: Alvin Shadow Creek, 27-21, 23
15. Alvin Shadow Creek (0-2) L: Cypress Bridgeland, 27-21, 13
16. Humble Atascocita (0-1) L: Allen, 52-27 9
17. Katy Tompkins (2-0) W: League City Clear Springs, 10-7 17
18. Midland Lee (2-0) W: Amarillo Tascosa, 31-21, 18
19. Prosper (2-0) W: Euless Trinity, 29-21, 20
20. Pearland (2-0) W: Houston Memorial, 28-7, 25
21. San Antonio Brandeis (1-0) W: San Antonio Harlan, 35-28, 19
22. Lewisville Marcus (2-0) W: McKinney, 27-10, NR
23. Temple (1-0) W: Magnolia West, 28-13, NR
24. Katy Taylor (2-0) W: Richmond George Ranch, 26-14, NR
25. Arlington (1-1) L: Cedar Hill, 28-21, 22
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CLASS 5A DIVISION I
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Denton Ryan (2-0) W: Denton Guyer, 23-20, 1
2. Dallas Highland Park (0-0) Idle, 2
3. Lancaster (0-0) Idle, 3
4. Richmond Foster (1-0) Idle, 4
5. Manvel (1-0) W: Crosby, 52-30, 5
6. Cedar Park (2-0) W: Round Rock Cedar Ridge, 28-14, 6
7. Longview (1-1) W: Marshall, 53-21, 8
8. College Station (1-0) W: Fort Bend Bush, 54-0, 10
9. Lubbock Coronado (2-0) W: Lubbock Cooper, 28-0, NR
10. Frisco Lone Star (0-2) L: Aledo, 34-32, 7
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CLASS 5A DIVISION II
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Ennis (1-0) Idle 1
2. Aledo (2-0) W: Frisco Lone Star, 34-32, 2
3. College Station A&M Consolidated (2-0) W: Leander Rouse, 48-21, 5
4. Wichita Falls Rider (2-0) W: Frisco Independence, 42-35, 6
5. Fort Bend Marshall (1-0) W: Fort Bend Elkins, 7-0, 4
6. Frisco (2-0) W: Frisco Reedy, 31-0, 8
7. Mansfield Timberview (1-0) Idle, 7
8. Boerne Champion (2-0) W: San Antonio MacArthur, 55-0, 9
9. Lubbock Cooper (1-1) L: Lubbock Coronado, 28-0 ,3
10. Texarkana Texas (2-0) W: Denison, 24-3, NR
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CLASS 4A DIVISION I
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Argyle (5-0) W: Melissa, 48-28, 1
2. Lampasas (3-0) Idle, 2
3. Waco La Vega (4-1) W: Waxahachie Life, 62-0, 3
4. Port Lavaca Calhoun (4-1) Idle, 4
5. Corpus Christi Calallen (3-2) W: Kerrville Tivy, 28-0, 5
6. Canyon (5-0) W: Levelland, 40-0, 6
7. Melissa (5-1) L: Argyle, 48-28, 7
8. Springtown (5-1) W: Gainesville, 41-19, 8
9. El Campo (3-1) Idle, 9
10. Fredericksburg (4-1) Idle, 10
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CLASS 4A DIVISION II
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Carthage (3-0) W: Texarkana Pleasant Grove, 35-7, 1
2. West Orange-Stark (3-0) W: Sour Lake Hardin-Jefferson, 47-7, 3
3. Texarkana Pleasant Grove (3-2) L: Carthage, 35-7, 2
4 Jasper (4-0) W: Little Cypress-Mauriceville, 35-0, 4
5. Bellville (4-0) Idle, 5
6. China Spring (5-0) W: Jarrell, 52-20, 6
7. Gilmer (4-1) Idle, 7
8. Iowa Park (4-1) Idle, 8
9. Wimberley (5-1) W: Alice, 45-13, 9
10. Center (4-1) Idle, 10
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CLASS 3A DIVISION I
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Brock (5-0) W: Paradise, 60-21, 1
2. Grandview (5-0) W: Whitney, 65-8, 2
3. Pottsboro (4-1) W: Emory Rains, 63-24, 3
4. Malakoff (3-2) W: Teague, 77-0, 4
5. Shallowater (4-0) W: Brownfield, 57-6, 6
6. Yoakum (4-0) Idle, 7
7. Mount Vernon (5-0) W: Commerce, 45-20, 8
8. Wall (3-2) Idle, 9
9. Llano (5-0) Idle, 10
10. Tuscola Jim Ned (3-1) W: Hallettsville, 24-21, NR
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CLASS 3A DIVISION II
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Canadian (3-1) W: Spearman, forfeit, 1
2. Gunter (5-1) W: Bells, 41-7, 2
3. Daingerfield (4-1) Idle, 3
4. East Bernard (5-1) W: Danbury, 56-7, 4
5. Poth (5-0) Idle, 5
6. Spearman (5-1) L: Canadian, forfeit, 6
7. Franklin (3-2) W: Riesel, 63-21, 7
8. Lexington (3-1) Idle, 8
9. Idalou (3-0) Idle, 9
10. Childress (4-1) W: Amarillo Highland Park, 58-14, 10
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CLASS 2A DIVISION I
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Shiner (5-0) Idle, 1
2. Refugio (5-0) Idle, 2
3. Post (5-0) Idle, 3
4. Lindsay (6-0) W: Tioga, 76-12, 4
5. Joaquin (5-0) W: Garrison, 28-17, 5
6. San Saba (3-1) Idle, 6
7. Crawford (5-0) W: Tolar, 49-17, 7
8. Timpson (6-0) W: Shelbyville, 41-25, 8
9. San Augustine (3-1) W: West Hardin, 49-0, 10
10. Sundown (4-1) Idle, NR
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CLASS 2A DIVISION II
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Mart (4-0) Idle, 1
2. Hamlin (5-0) W: Windthorst, 14-0, 2
3. Wellington (5-0) W: Valley View, 60-8, 3
4. Windthorst (5-1) L: Hamlin, 14-0, 4
5. Wink (6-0) W: Crane, 34-20, 5
6. Wheeler (5-1) W: Gruver, 53-22, 7
7. Albany (4-1) W: Meridian, 60-0, 8
8. Christoval (4-1) Idle, 9
9. Falls City (3-2) Idle, 10
10. Vega (4-2) W: Clarendon, 28-22, NR
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Westbrook (6-0) W: Garden City, 69-24, 1
2. Sterling City (6-0) W: Eden, 48-0, 2
3. Rankin (5-1) W: Barksdale Nueces Canyon, 54-6, 4
4. Gail Borden County (3-2) Idle, 3
5. Happy (5-1) W: Meadow, 54-0, 9
6. May (5-1) W: Newcastle, 57-0, 6
7. Leakey (5-1) W: Bulverde Bracken, 51-34, 7
8. Union Hill (5-0) W: Saint Jo, 46-29, 5
9. Jonesboro (6-0) W: Bryson, 60-14, 8
10. Knox City (2-2) Idle, 10
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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II
Rank School (Record) Week 6 Prv rank
1. Balmorhea (4-1) Idle, 1
2. Richland Springs (4-0) W: SA FEAST Homeschool, 68-16, 2
3. Matador Motley County (4-1) W: Petersburg, 46-20, 3
4. Calvert (3-2) W: Coolidge, 53-7, 4
5. Groom (5-1) W: Miami, 62-14, 7
6. Klondike (6-0) W: Whitharral, 74-28, 8
7. Jayton (5-1) W: Roby, 48-0, 5
8. Follett (6-0) W: Silverton, 58-13, 9
9. Strawn (4-2) W: FW Covenant Classical, 88-70, 8
10. Ladonia Fannindel (5-0) W: Tyler Willowbend, 47-0, NR
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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN
Rank School (Record) Week 6 LW
1. Dallas Parish Episcopal (2-0) W: Argyle Liberty Christian, 50-24, 1
2. Fort Worth Nolan (1-0) W: Midland Christian, 38-21, 2
3. Cedar Hill Trinity Christian (3-2) W: Robinson (Ark.), 54-0, 3
4. Plano John Paul II (1-1) W: Dallas Bishop Lynch, 31-0, 4
5. San Antonio Cornerstone (3-1) Idle, 5
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PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN
Rank School (Record) Week 6 LW
1. Austin Veritas (2-0) W: Austin Royals, 76-60, 1
2. Fredericksburg Heritage (1-1) W: Plano Coram Deo, 56-6, 2
3. New Braunfels Christian (1-1) W: SA Castle Hills, 74-27, 3
4. Dallas Lakehill (1-0) Idle, 4
5. Bastrop Tribe Consolidated (4-1) W: SA Jubilee, 66-16, 5