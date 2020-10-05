Texas Football Rankings

Dave Campbell's Texas Football magazine and TexasFootball.com's high school rankings after Week 6, distributed by The Associated Press.

CLASS 6A

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Galena Park North Shore (2-0) W: Klein Collins, 30-23, 1

2. Duncanville (1-0) W: Dallas South Oak Cliff, 41-3, 2

3. Katy (2-0) W: Cypress Woods, 66-21, 3

4. Austin Westlake (2-0) W: Waco Midway, 56-0, 4

5. Allen (2-0) W: Humble Atascocita, 52-27, 6

6. DeSoto (1-0) W: Converse Judson, 37-0, 10

7. Southlake Carroll (1-0) W: Rockwall-Heath, 72-57, 7

8. Lake Travis (1-0) W: Round Rock Westwood, 63-20, 8

9. Spring Westfield (1-0) W: Fort Bend Hightower, 38-28, 11

10. Cy-Fair (2-0) W: Cypress Park, 44-27, 14

11. Denton Guyer (1-1) L: Denton Ryan, 23-20, 5

12. Cedar Hill (1-0) W: Arlington, 28-21, 15

13. Rockwall (2-0) W: Dallas Jesuit, 60-38, 16

14. Cypress Bridgeland (2-0) W: Alvin Shadow Creek, 27-21, 23

15. Alvin Shadow Creek (0-2) L: Cypress Bridgeland, 27-21, 13

16. Humble Atascocita (0-1) L: Allen, 52-27 9

17. Katy Tompkins (2-0) W: League City Clear Springs, 10-7 17

18. Midland Lee (2-0) W: Amarillo Tascosa, 31-21, 18

19. Prosper (2-0) W: Euless Trinity, 29-21, 20

20. Pearland (2-0) W: Houston Memorial, 28-7, 25

21. San Antonio Brandeis (1-0) W: San Antonio Harlan, 35-28, 19

22. Lewisville Marcus (2-0) W: McKinney, 27-10, NR

23. Temple (1-0) W: Magnolia West, 28-13, NR

24. Katy Taylor (2-0) W: Richmond George Ranch, 26-14, NR

25. Arlington (1-1) L: Cedar Hill, 28-21, 22

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CLASS 5A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Denton Ryan (2-0) W: Denton Guyer, 23-20, 1

2. Dallas Highland Park (0-0) Idle, 2

3. Lancaster (0-0) Idle, 3

4. Richmond Foster (1-0) Idle, 4

5. Manvel (1-0) W: Crosby, 52-30, 5

6. Cedar Park (2-0) W: Round Rock Cedar Ridge, 28-14, 6

7. Longview (1-1) W: Marshall, 53-21, 8

8. College Station (1-0) W: Fort Bend Bush, 54-0, 10

9. Lubbock Coronado (2-0) W: Lubbock Cooper, 28-0, NR

10. Frisco Lone Star (0-2) L: Aledo, 34-32, 7

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CLASS 5A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Ennis (1-0) Idle 1

2. Aledo (2-0) W: Frisco Lone Star, 34-32, 2

3. College Station A&M Consolidated (2-0) W: Leander Rouse, 48-21, 5

4. Wichita Falls Rider (2-0) W: Frisco Independence, 42-35, 6

5. Fort Bend Marshall (1-0) W: Fort Bend Elkins, 7-0, 4

6. Frisco (2-0) W: Frisco Reedy, 31-0, 8

7. Mansfield Timberview (1-0) Idle, 7

8. Boerne Champion (2-0) W: San Antonio MacArthur, 55-0, 9

9. Lubbock Cooper (1-1) L: Lubbock Coronado, 28-0 ,3

10. Texarkana Texas (2-0) W: Denison, 24-3, NR

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CLASS 4A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Argyle (5-0) W: Melissa, 48-28, 1

2. Lampasas (3-0) Idle, 2

3. Waco La Vega (4-1) W: Waxahachie Life, 62-0, 3

4. Port Lavaca Calhoun (4-1) Idle, 4

5. Corpus Christi Calallen (3-2) W: Kerrville Tivy, 28-0, 5

6. Canyon (5-0) W: Levelland, 40-0, 6

7. Melissa (5-1) L: Argyle, 48-28, 7

8. Springtown (5-1) W: Gainesville, 41-19, 8

9. El Campo (3-1) Idle, 9

10. Fredericksburg (4-1) Idle, 10

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CLASS 4A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Carthage (3-0) W: Texarkana Pleasant Grove, 35-7, 1

2. West Orange-Stark (3-0) W: Sour Lake Hardin-Jefferson, 47-7, 3

3. Texarkana Pleasant Grove (3-2) L: Carthage, 35-7, 2

4 Jasper (4-0) W: Little Cypress-Mauriceville, 35-0, 4

5. Bellville (4-0) Idle, 5

6. China Spring (5-0) W: Jarrell, 52-20, 6

7. Gilmer (4-1) Idle, 7

8. Iowa Park (4-1) Idle, 8

9. Wimberley (5-1) W: Alice, 45-13, 9

10. Center (4-1) Idle, 10

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CLASS 3A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Brock (5-0) W: Paradise, 60-21, 1

2. Grandview (5-0) W: Whitney, 65-8, 2

3. Pottsboro (4-1) W: Emory Rains, 63-24, 3

4. Malakoff (3-2) W: Teague, 77-0, 4

5. Shallowater (4-0) W: Brownfield, 57-6, 6

6. Yoakum (4-0) Idle, 7

7. Mount Vernon (5-0) W: Commerce, 45-20, 8

8. Wall (3-2) Idle, 9

9. Llano (5-0) Idle, 10

10. Tuscola Jim Ned (3-1) W: Hallettsville, 24-21, NR

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CLASS 3A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Canadian (3-1) W: Spearman, forfeit, 1

2. Gunter (5-1) W: Bells, 41-7, 2

3. Daingerfield (4-1) Idle, 3

4. East Bernard (5-1) W: Danbury, 56-7, 4

5. Poth (5-0) Idle, 5

6. Spearman (5-1) L: Canadian, forfeit, 6

7. Franklin (3-2) W: Riesel, 63-21, 7

8. Lexington (3-1) Idle, 8

9. Idalou (3-0) Idle, 9

10. Childress (4-1) W: Amarillo Highland Park, 58-14, 10

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CLASS 2A DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Shiner (5-0) Idle, 1

2. Refugio (5-0) Idle, 2

3. Post (5-0) Idle, 3

4. Lindsay (6-0) W: Tioga, 76-12, 4

5. Joaquin (5-0) W: Garrison, 28-17, 5

6. San Saba (3-1) Idle, 6

7. Crawford (5-0) W: Tolar, 49-17, 7

8. Timpson (6-0) W: Shelbyville, 41-25, 8

9. San Augustine (3-1) W: West Hardin, 49-0, 10

10. Sundown (4-1) Idle, NR

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CLASS 2A DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Mart (4-0) Idle, 1

2. Hamlin (5-0) W: Windthorst, 14-0, 2

3. Wellington (5-0) W: Valley View, 60-8, 3

4. Windthorst (5-1) L: Hamlin, 14-0, 4

5. Wink (6-0) W: Crane, 34-20, 5

6. Wheeler (5-1) W: Gruver, 53-22, 7

7. Albany (4-1) W: Meridian, 60-0, 8

8. Christoval (4-1) Idle, 9

9. Falls City (3-2) Idle, 10

10. Vega (4-2) W: Clarendon, 28-22, NR

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION I

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Westbrook (6-0) W: Garden City, 69-24, 1

2. Sterling City (6-0) W: Eden, 48-0, 2

3. Rankin (5-1) W: Barksdale Nueces Canyon, 54-6, 4

4. Gail Borden County (3-2) Idle, 3

5. Happy (5-1) W: Meadow, 54-0, 9

6. May (5-1) W: Newcastle, 57-0, 6

7. Leakey (5-1) W: Bulverde Bracken, 51-34, 7

8. Union Hill (5-0) W: Saint Jo, 46-29, 5

9. Jonesboro (6-0) W: Bryson, 60-14, 8

10. Knox City (2-2) Idle, 10

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CLASS 1A SIX-MAN DIVISION II

Rank School (Record) Week 6 Prv rank

1. Balmorhea (4-1) Idle, 1

2. Richland Springs (4-0) W: SA FEAST Homeschool, 68-16, 2

3. Matador Motley County (4-1) W: Petersburg, 46-20, 3

4. Calvert (3-2) W: Coolidge, 53-7, 4

5. Groom (5-1) W: Miami, 62-14, 7

6. Klondike (6-0) W: Whitharral, 74-28, 8

7. Jayton (5-1) W: Roby, 48-0, 5

8. Follett (6-0) W: Silverton, 58-13, 9

9. Strawn (4-2) W: FW Covenant Classical, 88-70, 8

10. Ladonia Fannindel (5-0) W: Tyler Willowbend, 47-0, NR

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PRIVATE SCHOOLS — 11-MAN

Rank School (Record) Week 6 LW

1. Dallas Parish Episcopal (2-0) W: Argyle Liberty Christian, 50-24, 1

2. Fort Worth Nolan (1-0) W: Midland Christian, 38-21, 2

3. Cedar Hill Trinity Christian (3-2) W: Robinson (Ark.), 54-0, 3

4. Plano John Paul II (1-1) W: Dallas Bishop Lynch, 31-0, 4

5. San Antonio Cornerstone (3-1) Idle, 5

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PRIVATE SCHOOLS — 6-MAN

Rank School (Record) Week 6 LW

1. Austin Veritas (2-0) W: Austin Royals, 76-60, 1

2. Fredericksburg Heritage (1-1) W: Plano Coram Deo, 56-6, 2

3. New Braunfels Christian (1-1) W: SA Castle Hills, 74-27, 3

4. Dallas Lakehill (1-0) Idle, 4

5. Bastrop Tribe Consolidated (4-1) W: SA Jubilee, 66-16, 5

TWITTER: @PhilHicksETFS

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