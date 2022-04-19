The ETA1 16 Black volleyball team recently won the 16 American at Lone Star Volleyball Classic and earned a berth in the upcoming national tournament in July in Indianapolis.
Team members include: Kiya Casey (Calvary Baptist Academy, Shreveport, Louisiana), Macie Nelson (Hallsville), Jenna Parker (East Texas Homeschool), Harper Cauley (Calvary Baptist), Georgia Crayton (Canton), Megan Cooley (Whitehouse), Lauren Pyle (Hallsville), Kassidy Paul (Edgewood), Ashlyn Thompson (Mabank), Maddox Lay (Lindale) and Coaches Leo Scott (varsity volleyball coach at Grace Community School), Ashley Zavala and Savanna Sherman.