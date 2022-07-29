52nd Higginbotham Texas State Open
Friday
At The Cascades Golf & Country Club
Tyler
Purse: $200,80
Yardage: 6,882; Par: 70
Final
Luke Long, Fayetteville, Ark., $40,000 67-66-62-70—265 -15
Sam Fidone, Irving, $17,500 69-69-65-63—266 -14
Joel Thelen, Hudson Oaks, $17,500 68-66-63-69—266 -14
Peyton Wilhoit, Bryant, Ark., $10,750 68-67-65-69—269 -11
Ryan Grider, Lewisville, $10,750 63-66-69-71—269 -11
Andy Lopez, Dallas, $8,000 67-68-67-68—270 -10
Grant Schroeder, Conroe, $8,000 67-66-68-69—270 -10
Chandler Phillips, Huntsville, $5,438 70-68-67-66—271 -9
Blake Elliott, Bullard, $5,438 65-74-66-66—271 -9
Pete Kellermann, Jacksonville, Fla., $5,438 70-65-69-67—271 -9
Jake McCrory, Deer Park, $5,438 66-67-67-71—271 -9
Brian Dwyer, Southlake, $3,875 68-69-68-67—272 -8
Landon Lyons, Baton Rouge, La., $3,875 67-67-69-69—272 -8
Cody Banach, Houston, $3,125 69-70-67-67—273 -7
Matt Mabrey, Sand Springs, Okla., $3,125 72-68-67-66—273 -7
Matt Gilchrest, Grapevine, $3,125 68-67-68-70—273 -7
Ryan Baca, Sugar Land, $3,125 68-65-68-72—273 -7
Kyle Hogan, Fort Worth, $2,250 67-72-67-68—274 -6
Hayden Springer, Justin, $2,250 70-68-69-67—274 -6
Zach Bauchou, Stillwater, Okla., $2,250 66-71-68-69—274 -6
Aaron Beverly, Roseville, Calif., $2,250 68-67-69-70—274 -6
Mikel Martinson, Arlington, $2,250 69-70-69-66—274 -6
James Ross, Spring, $2,250 67-65-69-73—274 -6
Josh Anderson, Grand Prairie, $1,850 68-69-69-69—275 -5
Brad Dalke, Edmond, Okla., $1,850 70-70-65-70—275 -5
Tyson Reeder, Edmond, Okla., $1,500 67-69-70-70—276 -4
Cory Churchman, Fort Worth, $1,500 66-68-71-71—276 -4
Anthony Broussard, Plano, $1,500 69-70-68-69—276 -4
Chris Malec, Fort Worth, $1,500 68-66-70-72—276 -4
Marco Scarola, Fort Worth, $1,500 68-69-68-71—276 -4
Denzel Ieremia, Dallas, $1,062 68-72-66-71—277 -3
Cody Winkler (a), McKinney 69-70-68-70—277 -3
George Toone, Plano, $1,062 72-65-68-72—277 -3
Michael Perras, Pasadena, $1,062 69-70-69-69—277 -3
Brandon Smith, $1,062 Frisco 70-67-67-73—277 -3
Blake Abercrombie, Dallas, $888 68-67-70-73—278 -2
David Lee, Dallas, $888 68-70-70-70—278 -2
Holden Wisener (a), Dallas 67-69-70-73—279 -1
Joey Stills, Davenport, Fla., $775 69-68-70-72—279 -1
Toni Hakula, Austin, $775 69-68-71-71—279 -1
Tanner Gore, $775 Farmers Branch 67-69-73-70—279 -1
Kyle Pritchard, Castroville, $775 67-72-70-70—279 -1
Jerod Turner, Aledo, $775 68-69-73-69—279 -1
Carlos Sainz Jr., Cypress, $775 71-69-70-69—279 -1
Michael Kartrude, West Palm Beach, Fla., $775 70-70-72-67—279 -1
Gray Townsend, Dallas, $652 68-68-70-74—280 E
Austin Gean, Florence, Ala., $652 71-69-67-73—280 E
Jason An, The Colony, $652 71-69-69-71—280 E
Jimmy Keener, San Antonio, $652 68-67-75-70—280 E
Brian Norman, McKinney, $632 68-72-66-75—281 +1
JJ Killeen, Lubbock, $632 67-67-70-77—281 +1
Shawn Lu, Dallas, $652 67-70-71-74—282 +2
Mason Horner, Flower Mound, $615 68-71-71-73—283 +3
Dallas Hankamer (a), Temple 72-68-70-73—283 +3
Andrew Presley, Fort Worth, $615 69-69-73-72—283 +3
Scott Newton, Austin, $615 71-68-73-71—283 +3
Spencer Dillard, Frisco, $605 70-68-76-73—287 +7
Trevor Bailey (a), New Braunfels 65-73-77-77—292 +12
Robby Ormand, Buda, $600 68-70-79-77—294 +14