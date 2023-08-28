Week 3

Thursday’s Games

Pittsburgh 24, Atlanta 0

Indianapolis 27, Philadelphia 13

Friday’s Games

Detroit 26, Carolina 17

Tennessee 23, New England 7

L.A. Chargers 23, San Francisco 12

Saturday’s Games

Arizona 18, Minnesota 17

Buffalo 24, Chicago 21

Green Bay 19, Seattle 15

Kansas City 33, Cleveland 32

N.Y. Jets 32, N.Y. Giants 24

Washington 21, Cincinnati 19

Jacksonville 31, Miami 18

Tampa Bay 26, Baltimore 20

Dallas 31, Las Vegas 16

Denver 41, L.A. Rams 0

Sunday’s Games

Houston 17, New Orleans 13

TWITTER: @PhilHicksETFS

Tags

Sports Editor

I am a native Tylerite and I grew up reading the Tyler Morning Telegraph and The Tyler Courier-Times. My parents took both the morning and afternoon papers. I came to work here 35 years ago at the age of 23, right after college.

Recent Stories You Might Have Missed