VB

Texas Girls Coaches Association

State Volleyball Poll

Class 1A

1. Dodd City 5-0

2. Blum 6-1

3. Benjamin 6-1

4. Neches 6-1

5. Bluff Dale 7-1

6. Bronte 5-2

7. Abbott 5-2-1

8. Saint Jo 6-3

9. Harrold 3-1

10. Evant 3-1

11. Round Top-Carmine 5-4

12. Klondike 5-3

13. Fayetteville 5-4

14. Miller Grove 4-3

15. Graford 2-0

Class 2A

1. Windthorst 7-0

2. Jewett Leon 11-0

3. Thrall 8-0

4. Iola 5-0

5. Crawford 8-2

6. Detroit 5-0

7. Weimar 3-0

8. Collinsville 5-1

9. Poolville 5-1-1

10. Mumford 6-2

11. Gary 6-2

12. Wink 4-2

13. Bruceville-Eddy 5-2

14. Sam Rayburn 4-2

15. Bremond 3-0

Class 3A

1. Columbus 7-0

2. Gunter 6-1

3. Bushland 6-1

4. Goliad 5-2

5. Tatum 7-1

6. Troy 5-2

7. Bells 7-0

8. Keene 6-0

9. Boyd 5-0

10. Danbury 4-0

11. Fairfield 6-0

12. Natalia 6-0

13. Sabine 5-0

14. Randolph 7-1

15. Hooks 7-1

Class 4A

1. Stephenville 7-0

2. Farmersville 7-0

3. Robinson 7-0

4. Canyon Randall 6-1

5. Aubrey 7-1

6. Wimberley 8-1

7. Texarkana Pleasant Grove 9-1

8. Celina 9-1T

9. Floresville 5-1

10. Salado 8-2

11. Little Cypress-Mauriceville 7-1

12. Davenport 7-1

13. Andrews 6-1

14. Sunnyvale 6-1

15. Wharton 6-0

Class 5A

1. Amarillo 8-0

2. Richmond Foster 9-9

3. New Braunfels Canyon 9-1

4. Mission Sharyland 8-1

5. Fulshear 7-1

6. Argyle 7-2

7. Colleyville Heritage 9-2

8. Liberty Hill 9-3

9. Greenville 7-1

10. Denton Ryan 9-2

11. Frisco Centennial 8-2

12. Pflugerville Hendrickson 7-3

13. Liberty 8-1

14. McAllen 8-1

15. Lake Belton 5-2

Class 6A

1. Dripping Springs 12-0

2. Conroe Grand Oaks 10-0

3. Austin Westlake 10-0

4. Austin High 10-0

5. San Antonio Madison 8-1

6. Cy Ranch 8-1

7. Conroe The Woodlands 8-2

8. Katy Cinco Ranch 8-1

9. San Antonio Reagan 8-1

10. El Paso Franklin 9-1

11. Plano West 9-1

12. San Antonio Brandeis 8-2

13. McKinney Boyd 6-0

14. Royse City 10-1

15. V. R. Eaton 9-1

TWITTER: @PhilHicksETFS

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