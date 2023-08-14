Texas Girls Coaches Association
State Volleyball Poll
Class 1A
1. Dodd City 5-0
2. Blum 6-1
3. Benjamin 6-1
4. Neches 6-1
5. Bluff Dale 7-1
6. Bronte 5-2
7. Abbott 5-2-1
8. Saint Jo 6-3
9. Harrold 3-1
10. Evant 3-1
11. Round Top-Carmine 5-4
12. Klondike 5-3
13. Fayetteville 5-4
14. Miller Grove 4-3
15. Graford 2-0
Class 2A
1. Windthorst 7-0
2. Jewett Leon 11-0
3. Thrall 8-0
4. Iola 5-0
5. Crawford 8-2
6. Detroit 5-0
7. Weimar 3-0
8. Collinsville 5-1
9. Poolville 5-1-1
10. Mumford 6-2
11. Gary 6-2
12. Wink 4-2
13. Bruceville-Eddy 5-2
14. Sam Rayburn 4-2
15. Bremond 3-0
Class 3A
1. Columbus 7-0
2. Gunter 6-1
3. Bushland 6-1
4. Goliad 5-2
5. Tatum 7-1
6. Troy 5-2
7. Bells 7-0
8. Keene 6-0
9. Boyd 5-0
10. Danbury 4-0
11. Fairfield 6-0
12. Natalia 6-0
13. Sabine 5-0
14. Randolph 7-1
15. Hooks 7-1
Class 4A
1. Stephenville 7-0
2. Farmersville 7-0
3. Robinson 7-0
4. Canyon Randall 6-1
5. Aubrey 7-1
6. Wimberley 8-1
7. Texarkana Pleasant Grove 9-1
8. Celina 9-1T
9. Floresville 5-1
10. Salado 8-2
11. Little Cypress-Mauriceville 7-1
12. Davenport 7-1
13. Andrews 6-1
14. Sunnyvale 6-1
15. Wharton 6-0
Class 5A
1. Amarillo 8-0
2. Richmond Foster 9-9
3. New Braunfels Canyon 9-1
4. Mission Sharyland 8-1
5. Fulshear 7-1
6. Argyle 7-2
7. Colleyville Heritage 9-2
8. Liberty Hill 9-3
9. Greenville 7-1
10. Denton Ryan 9-2
11. Frisco Centennial 8-2
12. Pflugerville Hendrickson 7-3
13. Liberty 8-1
14. McAllen 8-1
15. Lake Belton 5-2
Class 6A
1. Dripping Springs 12-0
2. Conroe Grand Oaks 10-0
3. Austin Westlake 10-0
4. Austin High 10-0
5. San Antonio Madison 8-1
6. Cy Ranch 8-1
7. Conroe The Woodlands 8-2
8. Katy Cinco Ranch 8-1
9. San Antonio Reagan 8-1
10. El Paso Franklin 9-1
11. Plano West 9-1
12. San Antonio Brandeis 8-2
13. McKinney Boyd 6-0
14. Royse City 10-1
15. V. R. Eaton 9-1