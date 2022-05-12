Each honoree received a $1,000 check and a plaque.
All-Stars honored included: Allen James Arrington, Arp; Emma Artega, Tyler; Blake Blain, Bullard; Brayden Bowin, Harmony; Sydney Chamberlain, Union Grove; Cason Cox, Kilgore; Brooke Davis, Tyler Legacy; Brennan Ferguson, Spring Hill; Isabella Hough, Longview; Jonathan Humphries, Brook Hill; Tobaius Jackson Jr., Henderson; Ava Johnson, Mineola; Maria Kariampuzha, Bishop Gorman; Paulina Mata, West Rusk; Mason Moffatt, Van; Zachary Norvell, Whitehouse; Madyson Tate, Gilmer; Ellie Watkins, Lindale; Katie Wilkerson, Canton; and James Jefferson Young, LaPoynor.
The founding sports is Southside Bank.
Laufenberg