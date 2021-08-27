Friday, Aug. 27
Tyler Legacy 35, Lufkin 17, Final
Texas High 24, Tyler 10, Final
Tyler Bishop Gorman at Houston Northland, canceled
Big Sandy 40, Tyler All Saints 0, 3rd
American State Bank/Brook Hill Warrior Bowl: Brook Hill 26, Wills Point 3, Final
Forney 21, Whitehouse 20, Final
Chapel Hill 63, Greenville 36, Final
Crandall 51, Jacksonville 36, Final
Kilgore 21, Nacogdoches 7, Final
Henderson 48, Hallsville 34, Final
New Caney 23, Marshall 7, Final
Pine Tree 25, Liberty-Eylau 0, Final
Frisco 54, Sulphur Springs 24, Final
Kaufman 39, Lindale 36, Final
Athens 6, Brownsboro 0, Final
Van 45, Palestine 16, Final
Canton 24, Mineola 21, Final
Mabank 30, Bullard 17, Final
Rusk 33, Fairfield 12, Final
Tatum 61, Center 20, Final
Sabine 34, Spring Hill 27, Final
Arp 47, Huntington 21, Final
Edgewood 26, Commerce 21, Final
Elkhart 34, Buffalo 33, Final
Farmersville 49, Rains 36, Final
Eustace at Blooming Grove
White Oak 20, Harleton 16, Final
Palmer at Kemp, canceled
Winona 28, Lone Oak 21, Final
Grandview 24, Malakoff 21, Final
Mount Vernon 53, Hooks 18, Final
New Boston 64, New Diana 0, Final
Prairiland 28, Alba-Golden 7, Final
Quitman 23, Cumby 6, Final
Winnsboro 39, Omaha Paul Pewitt 23, Final
Cushing 44, Cayuga 28, Final
Kerens 32, Meridian 7, Final
Saturday, Aug. 28
Jerry Jones Classic: Longview vs. Denton Ryan, 2 p.m. at The Star, Frisco
Oakwood vs. Union Hill at Bryan Allen Academy, 2 p.m.
Union Grove vs. Burkeville at Timpson, canceled