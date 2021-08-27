Friday, Aug. 27

Tyler Legacy 35, Lufkin 17, Final

Texas High 24, Tyler 10, Final

Tyler Bishop Gorman at Houston Northland, canceled

Big Sandy 40, Tyler All Saints 0, 3rd

American State Bank/Brook Hill Warrior Bowl: Brook Hill 26, Wills Point 3, Final

Forney 21, Whitehouse 20, Final 

Chapel Hill 63, Greenville 36, Final

Crandall 51, Jacksonville 36, Final

Kilgore 21, Nacogdoches 7, Final

Henderson 48, Hallsville 34, Final

New Caney 23, Marshall 7, Final

Pine Tree 25, Liberty-Eylau 0, Final

Frisco 54, Sulphur Springs 24, Final

Kaufman 39, Lindale 36, Final

Athens 6, Brownsboro 0, Final

Van 45, Palestine 16, Final

Canton 24, Mineola 21, Final

Mabank 30, Bullard 17, Final

Rusk 33, Fairfield 12, Final

Tatum 61, Center 20, Final

Sabine 34, Spring Hill 27, Final

Arp 47, Huntington 21, Final

Edgewood 26, Commerce 21, Final

Elkhart 34, Buffalo 33, Final

Farmersville 49, Rains 36, Final

Eustace at Blooming Grove

White Oak 20, Harleton 16, Final

Palmer at Kemp, canceled

Winona 28, Lone Oak 21, Final

Grandview 24, Malakoff 21, Final

Mount Vernon 53, Hooks 18, Final

New Boston 64, New Diana 0, Final

Prairiland 28, Alba-Golden 7, Final

Quitman 23, Cumby 6, Final

Winnsboro 39, Omaha Paul Pewitt 23, Final

Cushing 44, Cayuga 28, Final

Kerens 32, Meridian 7, Final

Saturday, Aug. 28

Jerry Jones Classic: Longview vs. Denton Ryan, 2 p.m. at The Star, Frisco

Oakwood vs. Union Hill at Bryan Allen Academy, 2 p.m.

Union Grove vs. Burkeville at Timpson, canceled

 
 

Recent Stories You Might Have Missed

TWITTER: @PhilHicksETFS

Tags

Sports Editor

I am a native Tylerite and I grew up reading the Tyler Morning Telegraph and The Tyler Courier-Times. My parents took both the morning and afternoon papers. I came to work here 35 years ago at the age of 23, right after college.