Lindale Volleyball Media Day
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Lindale volleyball players Maddox Lay, Reagan Cates, Addison Ridge and Kayli Vickery at a fall sports media day at the CHRISTUS Orthopedics & Sports Medicine Institute on July 24. The Lady Eagles are ranked No. 16 in Class 4A.

 Brandon Ogden/Tyler Morning Telegraph Photo

Class 1A

1. Blum 20-3

2. Benjamin 19-4

3. Neches 19-5

4. Dodd City 14-4

5. Bronte 15-6

6. Round Top-Carmine 15-6

7. McMullen County 13-4

8. Graford 11-3

9. Avalon 15-3

10. Wildorado 11-3

11. Evant 13-3

12. Perrin-Whitt 12-3

13. Miller Grove 14-10

14. McDade 5-1

15. Chester 13-8

16. Richards 14-8

17. Harrold 10-4

18. Miami 11-6

19. Bluff Dale 12-6-1

20. Van Horn 16-9

21. Klondike 12-12

22. Pettus 9-8

23. Bynum 5-4

24. Sulphur Bluff 11-14

25. Leverett’s Chapel 11-14

Class 2A

1. Jewett Leon 30-0

2. Iola 30-1

3. Crawford 21-6

4. Albany 18-3

5. Thrall 18-4

6. Windthorst 25-3

7. Detroit 22-4

8. Mumford 20-5

9. Hamilton 15-4

10. Sanford-Fritch 16-4-1

11. Bosqueville 18-6

12. Overton 18-5

13. Nocona 19-6

14. Shiner 16-7

15. Wink 18-8

16. Burton 20-13

17. Water Valley 11-6

18. Rosebud -Lott 14-7

19. Ropes 136-9

20. Sulphur Springs North Hopkins 14-5

21. Bremond 16-8

22. Falls City 13-9

23. Poolville 11-4-1

24. Como-Pickton 14-9

25. Sonora 13-5

Class 3A

1. Goliad 22-3

2. Paris Chisum 20-1

3. Bells 23-3

4. Fairfield 20-4

5. Columbus 24-5

6. Bushland 22-5

7. Grandview 20-5

8. Hooks 20-5

9. Keene 17-4

10. Denver City 21-5

11. Tatum 23-8

12. San Antonio Randolph 22-6

13. Boyd 17-5

14. Ponder 15-8

15. Lorena 18-8

16. Clyde 21-9

17. Skidmore-Tynan 17-5

18. Danbury 13-4

19. Winnie East Chambers 14-6

20. Commerce 13-6

21. Alpine 17-7

22. Friona 17-6

23. Nacogdoches Central Heights 19-7

24. New Boston 12-6

25. Lubbock Cooper Liberty  

Class 4A

1. Canyon Randall 20-3

2. Floresville 23-2

3. Spring Hill 21-3

4. Farmersville 24-2

5. Davenport 27-3

6. Mineral Wells 20-3

7. Stephenville 20-3

8. Calhoun 20-4

9. Texarkana Pleasant Grove 17-4

10. Wimberley 19-7

11. Aubrey 21-7

12. Bellville 20-8

13. Needville 18-7

14. Madisonville 21-6

15. Geronimo Navarro 23-6

16. Lindale 17-6

17. West Plains 23-6

18. Andrews 18-5

19. Caddo Mills 19-5

20. Taylor 17-10

21. Salado 19-9

22. Sunnyvale 17-7

23. Pleasanton 16-11

24. Sealy 19-7

25. Burnet 13-9

25. Decatur 7-15

Class 5A

1. Mission Sharyland 28-1

2. Amarillo 21-4

3. Pflugerville Hendrickson 18-4

4. Liberty Hill 26-6

5. Mission Pioneer 23-3

6. San Antonio Southwest 21-4

7. Fulshear 19-4

8. Argyle 22-7

9. New Braunfels Canyon 25-7

10. Frisco Centennial 21-5

11. Hallsville 21-5

12. Brownsville Pace 17-3

13. Barbers Hill 22-7

14. Rouse 23-10

15. Smithson Valley 18-10

16. Cedar Park 18-11

17. Colleyville Heritage 23-8

18. Melissa 21-5

19. Texarkana Texas 21-5

20. Kerrville Tivy 17-8

21. Justin Northwest 15-7

22. Richmond Foster 18-6

23. LASA-Austin 11-2

24. Frisco Wakeland 14-6

25. Corpus Christi Veteran’s Memorial 17-5

Class 6A

1. Conroe Grand Oaks 30-1

2. Dripping Springs 32-2

3. McKinney Boyd 15-1

4. Trophy Club Byron Nelson 19-2

5. Flower Mound 17-5

6. Royse City 29-2

7. Austin Lake Travis 29-4

8. Cypress Ranch 18-5

9. Humble 23-2

10. San Antonio Brennan 25-4

11. Austin Westlake 25-6

12. San Antonio Harlan 25-5

13. Austin Anderson 21-4

14. Keller Central 22-5

15. Keller Timber Creek 19-4

16. El Paso Eastwood 15-1

17. Pharr-San Juan-Alamo 23-4

18. Plano West  

19. Katy Cinco Ranch 19-5

20. Pasadena Dobie 20-5

21. Houston Stratford 22-6

22. Laredo LBJ 19-5

23. Cypress Bridgeland 15-9

24. San Angelo Central 22-6

25. Allen 17-9

25. Jersey Village 20-8

TWITTER: @PhilHicksETFS

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