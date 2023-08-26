Troup Tigers
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The Troup Tigers take the field on Friday in White Oak. The Tigers defeated the Roughnecks 70-14.

 Alan Luce/Tyler Morning Telegraph Freelance

Week 1

Thursday

McKinney 23, Longview 21

Texas High 48, Frisco Lone Oak 40

North Forney 55, Whitehouse 33

Sabine 64, Spring Hill 20

Daingerfield 53, Gladewater 32

Timpson 50, Beckville 13

Carlisle 38, Harleton 26

Union Grove 37, Bishop Gorman 14

Friday

Tyler 38, Marshall 36, 5 OTs

Lufkin 31, Tyler Legacy 7

Grace Community 61, Winona 14

Cross Roads 48, All Saints 0

Grapevine Faith 42, Brook Hill 21

Garland Christian 37, Tyler King's Academy 14

Van 24, Pine Tree 17

Mount Pleasant 38, Pittsburg 14

Terrell 42, Hallsville 21

Lindale 56, Kaufman 46

Chapel Hill 71, Gilmer 53

Carthage 30, Kilgore 27

Sulphur Springs 29, Jacksonville 16

Nacogdoches 40, Palestine 36

Henderson 28, Liberty-Eylau 14

Brownsboro 29, Athens 28

Texarkana Pleasant Grove 10, Brock 7

Rusk 33, Fairfield 22

Center 80, Tatum 63

Canton 34, Mineola 12

Bullard 34, Mabank 0

Winnsboro 59, Omaha Paul Pewitt 6

Jefferson 41, New Boston 0

Troup 70, White Oak 14

Malakoff 56, West Rusk 14

Arp 21, Joaquin 6

Grand Saline 31, Cooper 14

Redwater 44, Waskom 40

Garrison 72, Hughes Springs 0

Atlanta 51, Elysian Fields 6

Hooks 26, Harmony 22

New Diana 24, Quitman 10

Palestine 63, Westwood 0

Cushing 20, Cushing 12

Alba-Golden 56, Detroit 0

Maud 48, Hawkins 40

Grapeland 36, Frankston 22

Ore City 47, Kildare 12

Prairiland 30, Big Sandy 7

Shelbyville 43, Alto 12

Overton 35, Boles 22

Union Hill 60, Leverett's Chapel 33

TWITTER: @PhilHicksETFS

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