Week 1
Thursday
McKinney 23, Longview 21
Texas High 48, Frisco Lone Oak 40
North Forney 55, Whitehouse 33
Sabine 64, Spring Hill 20
Daingerfield 53, Gladewater 32
Timpson 50, Beckville 13
Carlisle 38, Harleton 26
Union Grove 37, Bishop Gorman 14
Friday
Tyler 38, Marshall 36, 5 OTs
Lufkin 31, Tyler Legacy 7
Grace Community 61, Winona 14
Cross Roads 48, All Saints 0
Grapevine Faith 42, Brook Hill 21
Garland Christian 37, Tyler King's Academy 14
Van 24, Pine Tree 17
Mount Pleasant 38, Pittsburg 14
Terrell 42, Hallsville 21
Lindale 56, Kaufman 46
Chapel Hill 71, Gilmer 53
Carthage 30, Kilgore 27
Sulphur Springs 29, Jacksonville 16
Nacogdoches 40, Palestine 36
Henderson 28, Liberty-Eylau 14
Brownsboro 29, Athens 28
Texarkana Pleasant Grove 10, Brock 7
Rusk 33, Fairfield 22
Center 80, Tatum 63
Canton 34, Mineola 12
Bullard 34, Mabank 0
Winnsboro 59, Omaha Paul Pewitt 6
Jefferson 41, New Boston 0
Troup 70, White Oak 14
Malakoff 56, West Rusk 14
Arp 21, Joaquin 6
Grand Saline 31, Cooper 14
Redwater 44, Waskom 40
Garrison 72, Hughes Springs 0
Atlanta 51, Elysian Fields 6
Hooks 26, Harmony 22
New Diana 24, Quitman 10
Palestine 63, Westwood 0
Cushing 20, Cushing 12
Alba-Golden 56, Detroit 0
Maud 48, Hawkins 40
Grapeland 36, Frankston 22
Ore City 47, Kildare 12
Prairiland 30, Big Sandy 7
Shelbyville 43, Alto 12
Overton 35, Boles 22
Union Hill 60, Leverett's Chapel 33