Thursday
Alba-Golden 52, Linden-Kildare 0
Corsicana Mildred 35, Cayuga 12
Daingerfield 34, Tatum 17
Simms James Bowie 46, Hawkins 13
Frankston 49, Huntington 20
Beckville 60, Joaquin 28
Union Grove 45, Cumby 14
Harleton 43, Bogata Rivercrest 38
Apple Springs 61, Fruitvale 12
Gilmer Union Hill 62, Burkeville 13
Longview East Texas Christian 46, Chester 0
Friday
Tyler 28, Tyler Legacy 14
Grace Community 62, Wills Point 7
Overton 48, All Saints 3
Brook Hill 61, Dallas Life Oak Cliff 12
Longview 48, Marshall 7
Lufkin 47, Nacogdoches 28
Pine Tree 42, Lindale 22
Hallsville 35, Henderson 28
Whitehouse 51, Jacksonville 19
Mount Pleasant 35, Sulphur Springs 22
Texas High 41, Colleyville Heritage 38
Chapel Hill 50, Van 28
Athens 49, Waxahache Life 28
Jasper 46, Palestine 24
Kilgore 24, Gilmer 23
Brownsboro 34, Fairfield 27
Bullard 38, Caddo Mills 28
Winnsboro 52, Canton 14
Rusk 52, Crockett 9
Center 67, Spring Hill 20
North Lamar 30, Nevada Community 28
Carthage 42, Pittsburg 7
Paris 30, Liberty-Eylau 0
Texarkana Pleasant Grove 27, Shreveport (La.) Byrd 10
Scurry-Rosser 45, Bonham 6
Mineola 28, Hughes Springs 6
Pottsboro 34, Callisburg 28
Commerce 63, Leonard 35
Mount Vernon 42, Gladewater 26
Maypearl 62, Eustace 7
Blooming Grove 25, Kemp 14
Groesbeck 35, McGregor 7
Malakoff 51, Grandview 21
Teague 27, New Waverly 0
Diboll 28, Kirbyville 14
Coldspring-Oakhurst 22, Splendora 14
Palestine Westwood 65, Buffalo 14
Cleveland Tarkington 30, Shepherd 14
Newton 44, Woodville 39
Garrison 48, Arp 20
Edgewood 48, Emory Rains 8
Palmer 43, Grand Saline 19
Quitman 21, Big Sandy 14
Troup 52, Carlisle 15
West Rusk 51, Sabine 31
Lone Oak 48, Winona 27
De Kalb 54, Elysian Fields 0
Hooks 26, Cooper 19
New Boston 42, Queen City 20
Waskom 46, Omaha Paul Pewitt 26
Wolfe City 19, Paris Chisum 18
Prairiland 34, Ore City 19
Atlanta 68, Redwater 38
Harmony 73, White Oak 32
New Diana 56, Maud 0
Timpson 48, Jefferson 29
Kerens 27, Bremond 26
Cross Roads 42, Meridian 12
Chilton 20, Italy 14
Tenaha 35, San Augustine 14
Lovelady 38, Grapeland 28
Hemphill 50, Shelbyville 45
Pineland West Sabine 36, Alto 8
Deweyville 44, Cushing 38
Mount Enterprise 64, West Hardin 14
Gholson 46, Trinidad 0
Weatherford Christian 20, Longview Heritage 7