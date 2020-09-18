High School Football
Week 4
Thursday, Sept. 17
Waskom 62, Arp 14
Friday, Sept. 18
Longview Spring Hill 25, Anna 19, Final
Paris 28, Midlothian Heritage 14, Final
Athens 62, Wills Point 21, Final
Gladewater 35, Kilgore 28, Final
Gilmer 56, Lindale 49, Final
Mabank 34, Van Alstyne 7, Final
Waco Connally 14, Palestine 7, Final
Center 55, Chapel Hill 14, Final
Celina 55, Omaha Paul Pewitt 0, Final
Sanger 27, Canton 26, Final
Caddo Mills at Waxahachie Life, Canceled
Brownsboro 55, DasCHE Spartans 16, Final
Bullard 22, Rusk 14, Final
Van 35, Pittsburg 2, Final
Liberty-Eylau 24, Atlanta 7, Final
Pleasant Grove 46, Silsbee 14, Final
Winnsboro 37, San Augustine 6, Final
DeKalb 22, Sabine 14, Final
Jefferson 49, Hooks 14, Final
White Oak 35, New Diana 10, Final
Eustace 43, Scurry-Rosser 13, Final
Kemp 20, Blooming Grove 12, Final
Malakoff 49, West Rusk 7, Final
Buffalo 42, Teague 9, Final
Crockett 28, Garrison 20, Final
Corrigan-Camden 30, Elkhart 0, Final
Centerville 36, Palestine Westwood 10, Final
Kirbyville 61, Grapeland 18, Final
Edgewood 41, Lone Oak 6, Final
Rice 14, Kerens 12, Final
Harleton 20, Harmony 6, Final
Hawkins 50, Quitman 7, Final
Alto at Winona, canceled
Daingerfield 26, Elysian Fields 14, Final
Joaquin 37, Ore City 0, Final
Clifton 43, Tenaha 26, Final
Alba-Golden at Wolfe City
Rivercrest at Como-Pickton
Cooper 32, Celeste 9, Final
Wortham 28, Cayuga 24, Final
Beckville 59, Pineland West Sabine 21, Final
Timpson 54, Carlisle 19, Final
Shelbyville 54, Groveton 27, Final
Cushing 44, Evadale 0, Final
Burkeville 28, Mount Enterprise 27, Final
Fruitvale 56, Longview HEAT 19, Final
Union Hill 62, Tyler King's Academy 13, Final
Bynum 74, Trinidad 38, Final
Oakwood 38, Coolidge 36, Final
Saturday, Sept. 19
Tyler HEAT at Dallas UME Prep, 1 p.m.