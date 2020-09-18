High School Football

Week 4

Thursday, Sept. 17

Waskom 62, Arp 14

Friday, Sept. 18

Longview Spring Hill 25, Anna 19, Final

Paris 28, Midlothian Heritage 14, Final

Athens 62, Wills Point 21, Final

Gladewater 35, Kilgore 28, Final

Gilmer 56, Lindale 49, Final 

Mabank 34, Van Alstyne 7, Final

Waco Connally 14, Palestine 7, Final

Center 55, Chapel Hill 14, Final

Celina 55, Omaha Paul Pewitt 0, Final

Sanger 27, Canton 26, Final

Caddo Mills at Waxahachie Life, Canceled

Brownsboro 55, DasCHE Spartans 16, Final

Bullard 22, Rusk 14, Final

Van 35, Pittsburg 2, Final

Liberty-Eylau 24, Atlanta 7, Final

Pleasant Grove 46, Silsbee 14, Final

Winnsboro 37, San Augustine 6, Final

DeKalb 22, Sabine 14, Final

Jefferson 49, Hooks 14, Final

White Oak 35, New Diana 10, Final 

Eustace 43, Scurry-Rosser 13, Final

Kemp 20, Blooming Grove 12, Final

Malakoff 49, West Rusk 7, Final

Buffalo 42, Teague 9, Final

Crockett 28, Garrison 20, Final 

Corrigan-Camden 30, Elkhart 0, Final 

Centerville 36, Palestine Westwood 10, Final

Kirbyville 61, Grapeland 18, Final

Edgewood 41, Lone Oak 6, Final

Rice 14, Kerens 12, Final

Harleton 20, Harmony 6, Final

Hawkins 50, Quitman 7, Final

Alto at Winona, canceled

Daingerfield 26, Elysian Fields 14, Final

Joaquin 37, Ore City 0, Final

Clifton 43, Tenaha 26, Final

Alba-Golden at Wolfe City

Rivercrest at Como-Pickton

Cooper 32, Celeste 9, Final

Wortham 28, Cayuga 24, Final

Beckville 59, Pineland West Sabine 21, Final

Timpson 54, Carlisle 19, Final

Shelbyville 54, Groveton 27, Final

Cushing 44, Evadale 0, Final

Burkeville 28, Mount Enterprise 27, Final

Fruitvale 56, Longview HEAT 19, Final

Union Hill 62, Tyler King's Academy 13, Final

Bynum 74, Trinidad 38, Final

Oakwood 38, Coolidge 36, Final

Saturday, Sept. 19

Tyler HEAT at Dallas UME Prep, 1 p.m.

TWITTER: @PhilHicksETFS

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