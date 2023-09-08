Bullard
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The Bullard Panthers are 3-0 on the season after a 42-24 victory over Quinlan Ford on Friday at Panther Stadium in Bullard.

 Alan Luce/Tyler Morning Telegraph Freelance

Thursday, Sept. 7

Union Grove 21, Cushing 20

Wills Point 33, Blue Ridge 12

Cayuga 54, Colmesneil 7

Harleton 34, White Oak 0

Campbell 54, Fruitvale 6

ETHS 54, Trinity Christian (Ark.) 6

Friday, Sept. 8

Tyler 27, Mesquite Horn 12

Longview 28, Tyler Legacy 7 (called at halftime)

Chapel Hill 56, Greenville 14

Bishop Gorman 34, All Saints 6

Grace Community 23, Bullard Brook Hill 19

Whitehouse 45, Corsicana 8

Lufkin 24, A&M Consolidated 17

Marshall 35, Henderson 20

Sulphur Springs 35, Hallsville 21

Nacogdoches 34, Lumberton 20

Texas High 62, Benton (La.) 14

Brownsboro 27, Mabank 15

Athens 45, Rusk 38

Crandall 49, Jacksonville 17

Palestine 42, Livingston 7

Carthage 34, San Antonio Cornerstone 0

North Lamar 49, Bonham 14

Van 42, Lindale 37

Caddo Mills 37, Canton 34

Bullard 42, Quinlan Ford 24

Gilmer 43, Paris 40

Spring Hill 35, Gladewater 21

North DeSoto (La.) 57, Center 52

Blooming Grove 41, Eustace 10

Palestine Westwood 52, Palmer 44

Franklin 28, Diboll 13

Sabine 38, Waskom 28

Malakoff 42, Salado 0

Quitman 42, Kemp 10

Troup 41, Buffalo 0

Arp 42, Carlisle 19

Scurry-Rosser 48, Edgewood 23

Grand Saline 33, Emory Rains 12

West Rusk 48, Mineola 33

Winona 13, Redwater 8

Mount Vernon 42, Omaha Pewitt 24

Winnsboro 21, Hooks 13

Beckville 35, Harmony 18

Big Sandy 15, Linden-Kildare 6

Bremond 61, Grapeland 28

Itasca 44, Frost 12

Lovelady 55, Iola 12

Cross Roads 34, Bruceville-Eddy 15

Mart 49, Italy 7

Overton 29, Simms James Bowie 20

San Augustine 35, Alto 32

Elkhart 19, Hearne 6

Leonard 55, Hughes Springs 20

Queen City 45, Ore City 0

Shelbyville 32, Elysian Fields 0

Tenaha 50, Joaquin 42

Timpson 33, Daingerfield 26

Kerens 28, Corsicana Mildred 27

Alba-Golden 58, Clarksville 0

Rivercrest 24, Prairiland 16

Cooper 47, Lone Oak 27

Hawkins 13, Quinlan Boles 7

Wolfe City 29, Celeste 19

Frankston 14, Groveton 7

Garrison 26, Warren 0

Hemphill 46, Pineland West Sabine 32

Trenton 44, Detroit 0

Union Hill 40, Rockwall Heritage 

Tyler King's Academy 36, Rockwall Providence Academy 20

TWITTER: @PhilHicksETFS

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