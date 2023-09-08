Thursday, Sept. 7
Union Grove 21, Cushing 20
Wills Point 33, Blue Ridge 12
Cayuga 54, Colmesneil 7
Harleton 34, White Oak 0
Campbell 54, Fruitvale 6
ETHS 54, Trinity Christian (Ark.) 6
Friday, Sept. 8
Tyler 27, Mesquite Horn 12
Longview 28, Tyler Legacy 7 (called at halftime)
Chapel Hill 56, Greenville 14
Bishop Gorman 34, All Saints 6
Grace Community 23, Bullard Brook Hill 19
Whitehouse 45, Corsicana 8
Lufkin 24, A&M Consolidated 17
Marshall 35, Henderson 20
Sulphur Springs 35, Hallsville 21
Nacogdoches 34, Lumberton 20
Texas High 62, Benton (La.) 14
Brownsboro 27, Mabank 15
Athens 45, Rusk 38
Crandall 49, Jacksonville 17
Palestine 42, Livingston 7
Carthage 34, San Antonio Cornerstone 0
North Lamar 49, Bonham 14
Van 42, Lindale 37
Caddo Mills 37, Canton 34
Bullard 42, Quinlan Ford 24
Gilmer 43, Paris 40
Spring Hill 35, Gladewater 21
North DeSoto (La.) 57, Center 52
Blooming Grove 41, Eustace 10
Palestine Westwood 52, Palmer 44
Franklin 28, Diboll 13
Sabine 38, Waskom 28
Malakoff 42, Salado 0
Quitman 42, Kemp 10
Troup 41, Buffalo 0
Arp 42, Carlisle 19
Scurry-Rosser 48, Edgewood 23
Grand Saline 33, Emory Rains 12
West Rusk 48, Mineola 33
Winona 13, Redwater 8
Mount Vernon 42, Omaha Pewitt 24
Winnsboro 21, Hooks 13
Beckville 35, Harmony 18
Big Sandy 15, Linden-Kildare 6
Bremond 61, Grapeland 28
Itasca 44, Frost 12
Lovelady 55, Iola 12
Cross Roads 34, Bruceville-Eddy 15
Mart 49, Italy 7
Overton 29, Simms James Bowie 20
San Augustine 35, Alto 32
Elkhart 19, Hearne 6
Leonard 55, Hughes Springs 20
Queen City 45, Ore City 0
Shelbyville 32, Elysian Fields 0
Tenaha 50, Joaquin 42
Timpson 33, Daingerfield 26
Kerens 28, Corsicana Mildred 27
Alba-Golden 58, Clarksville 0
Rivercrest 24, Prairiland 16
Cooper 47, Lone Oak 27
Hawkins 13, Quinlan Boles 7
Wolfe City 29, Celeste 19
Frankston 14, Groveton 7
Garrison 26, Warren 0
Hemphill 46, Pineland West Sabine 32
Trenton 44, Detroit 0
Union Hill 40, Rockwall Heritage
Tyler King's Academy 36, Rockwall Providence Academy 20