District 15-5A Track & Field
Hosted by Mount Pleasant High School
Girls
Team Standings — 1, Longview, 176; 2, Hallsville, 148; 3, Pine Tree, 95; 4, Whitehouse, 76; 5, Marshall, 63; 6, Tyler, 27; 7, Mount Pleasant, 21; 8, Texas High, 14.
Running Events
100-meter dash — 1, LaMiaya Henderson, Hallsville, 12.01; 2, Asia Smith, Marshall, 12.63; 3, Mia Verner, Tyler, 12.89; 4, Karma Brown, Pine Tree, 12.97; 5, Taylor Woods, Longview, 13.07; 6, Aniah Stansell, Longview, 13.10.
200-meter dash — 1, LaMiaya Henderson, Hallsville, 12.30; 2, Shannon Mills, Marshall, 25.59; 3, Mia Verner, Tyler, 26.27; 4, Brayleigh Mitchell, Longview, 26.30; 5, Rayvin Stansell, Longview, 26.57; 6, Kennedi Simmons, Longview, 27.16.
110-meter hurdles — 1, T'Asia McGee, Longview, 16.85; 2, Chardonnay Jones, Whitehouse, 17.01; 3, Jasmine Mitchell, Pine Tree, 17.05; 4, Andi Davis, Hallsville, 17.59; 5, Tayla Morris, Whitehouse, 17.87; 6, Miyah Farrier, Mount Pleasant, 17.87.
400-meter dash — 1, DaNaucia Johnson, Longview, 56.29; 2, Addisyn Hawkins, Hallsville, 1:00.54; 3, Aniah Stansell, Longview, 1:01.07; 4, Ahnesty Shurme, Tyler, 1:01.08; 5, Lauren Vasquez, Pine Tree, 1:01.09; 6, Sterling Czurak, Whitehouse, 1:03.10.
300-meter hurdles — 1, T'Asia McGee, Longview, 48.13; 2, Ellie Hutton, Hallsville, 49.52; 3, Chardonnay Jones, Whitehouse, 49.94; 4, Kiana Thornton, Whitehouse, 50.03; 5, Andi Davis, Hallsville, 50.05; 6, Jasmine Mitchell, Pine Tree, 53.19.
800-meter run — 1, Avery Perkins, Hallsville, 2:16.97; 2, Hannah Willis, Whitehouse, 2:29.46; 3, Aurora Egbe, Longview, 2:29.66; 4, Haylea Jordan, Hallsville, 2:30.43; 5, Zoey Richardson, Texas High, 2:27.08; 6, Andrea Garcia, Pine Tree, 2:37.70.
1600-meter run — 1, Avery Perkins, Hallsville, 5:18.12; 2, Kylea Hatfield, Hallsville, 5:30.98; 3, Sheily Morales Barrios, Whitehouse, 5:39.79; 4, Addison Hatchett, Hallsville, 5:40.82; 5, Aurora Egbe, Longview, 5:46.58; 6, Catherine Loomis, Texas High, 5:52.66.
4x100-meter relay — 1, Longview (Kyra Taylor, DaNaucia Johnson, Taylor Woods, Brayleigh Mitchell), 47.90; 2, Marshall (Jakairi Blacknell, Asia Smith, Alaila Allen, Shannon Mills), 48.56; 3, Hallsville (Imani Easley, Addisyn Haskins, LaMiaya Henderson, Ellie Hutton), 49.17; 4, Pine Tree (Maranda Skinner, Sayge Lohman, Ja'Naysha Gipson, Karma Brown), 49.33; 5, Whitehouse (Dymiand Williams-Green, Chardonnay Jones, Ashley Rhame, Alivia Rost), 50.06; 6, Tyler (Ahnesty Shurme, Mia Verner, Eniyah Hanson, Kemani Rollins), 51.22.
4x200-meter relay — 1, Marshall (Jakairi Blacknell, Asia Smith, Alaila Allen, Shannon Mills), 1:42.68; 2, Longview (Kennedi Simmons, Kyra Taylor, Rayvin Stansell, Brayleigh Mitchell), 1:43.30; 3, Pine Tree (Laney Schroeder, Ja'Naysha Gipson, Karma Brown, Malaisha Allen), 1:47.04; 4, Whitehouse (Mariah Gooden, Malazia Pardue, Ashley Rhame, Malaisha Allen), 1:47.91; 5, Mount Pleasant (Tiya Allen, Aziyah Farrier, Autumn LeRoy, D'Asia Craddock), 1:48.55; 6, Hallsville (Imani Easley, Elli Hutton, Olivia Simmons, Trista Smith), 1:50.70.
4x400-meter relay — 1, Longview (Kennedi Simmons, Kyra Taylor, Rayvin Stansell, DaNaucia Johnson), 3:54.70; 2, Hallsville (Addisyn Haskins, Presley Johnson, Haylea Jordan, Avery Perkins), 4:12.26; 3, Pine Tree (Lauren Vasquez, Jalen Scroggins, Ja'Naysha Gipson, Malaisha Allen), 4:12.67; 4, Tyler (Ahnesty Shurme, Karime Aragon, Jada Walker, Sanaa Jackson), 4:18.04; 5, Whitehouse (Sterling Czurak, Mariah Gooden, Sheily Morales Barrios, Hannah Willis), 4:22.93; 6, Mount Pleasant (Tiya Allen, Autumn LeRoy, Dominique Gil, Eva Hampton), 4:34.44.