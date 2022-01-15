Garden Valley Senior Scramble

Date: Jan. 12

Garden Valley Resort & Golf Club, Lindale

1, Jimmy Sims, Mark Williams, Coach Frederick, minus 7; 2,  Billy Jim Pollard, Elton Caldwell, Wayne Barrett, Derrell Hartzo, minus 6.

 
 

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