Garden Valley Senior Scramble
Date: Jan. 12
Garden Valley Resort & Golf Club, Lindale
1, Jimmy Sims, Mark Williams, Coach Frederick, minus 7; 2, Billy Jim Pollard, Elton Caldwell, Wayne Barrett, Derrell Hartzo, minus 6.
Cloudy and windy. Temps nearly steady in the upper 30s. Winds NW at 20 to 30 mph. Winds could occasionally gust over 40 mph..
Variable cloudiness and windy. Low 31F. Winds NW at 20 to 30 mph. Winds could occasionally gust over 40 mph.
Updated: January 15, 2022 @ 1:30 pm
Garden Valley Senior Scramble
Date: Jan. 12
Garden Valley Resort & Golf Club, Lindale
1, Jimmy Sims, Mark Williams, Coach Frederick, minus 7; 2, Billy Jim Pollard, Elton Caldwell, Wayne Barrett, Derrell Hartzo, minus 6.
TWITTER: @PhilHicksETFS